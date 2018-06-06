В Киеве киберполиция и ПриватБанк "накрыли" на горячем группу мошенников

6 июня 2018, 13:45

5 июня в рамках проведения следственных действий по уголовному производству, внесенному в Единый реестр досудебных расследований по обращению ПАО КБ «ПриватБанк», сотрудники отдела противодействия преступлениям в сфере платежных систем Департамента киберполиции Национальной полиции Украины при содействии сотрудников ПриватБанка и совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины провели ряд санкционированных обысков по адресам проживания подозреваемых в мошенничестве на территории Киева.

По итогам обысков изъято большое количество устройств для несанкционированного считывания информации с банковских карт клиентов, накладки для фиксации ПИН-кодов клиентов, части банкоматов, на которых злоумышленники тестировали свое мошенническое оборудование, приборы для изготовления поддельных банковских карт. Также полицией изъяты более 500 пластиковых карт с магнитной полосой, включая «белый пластик», куда преступники записывали скомпрометированную банковскую информацию, а также компьютерную технику, деньги.Сейчас правоохранителями принимаются меры по подготовке ходатайств об избрании меры пресечения фигурантам и объявлению подозрений в совершении ими тяжких преступлений.