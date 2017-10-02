lifecell передал киберполиции систему для экстренного оповещения ENS

2 октября 2017, 11:15

Компания lifecell передала в пользование Департамента киберполиции Национальной полиции Украины специально разработанное IT-решение для экстренного оповещения в условиях чрезвычайных ситуаций Emergency Notification System.

С помощью инструмента ENS киберполиция сможет немедленно информировать участников телеком-индустрии о киберугрозах и координировать совместные действия в условиях кибератак.



Меморандум о сотрудничестве был подписан в Киеве, 26 сентября 2017 во время пресс-конференции, организованной совместно компанией lifecell и Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины при поддержке и содействии Украинской Ассоциации операторов связи «Телас».



Система экстренного оповещения (Emergency Notification System - ENS) - облачное IT-решение, разработанное в компании lifecell, является уникальным для украинского рынка, и работает как инструмент для информирования определенной базы получателей с помощью голосовых сообщений, SMS и электронных писем в условиях чрезвычайных ситуаций.



В течение 2017 Департамент корпоративной безопасности lifecell успешно применял инструмент ENS в условиях ситуаций, которые могли нести потенциальную угрозу безопасности с целью их предупреждения и оперативного оповещения сотрудников компании. Программный продукт показал себя как эффективный и отвечающий требованиям кризисного менеджмента и управления непрерывности бизнес процессов.

