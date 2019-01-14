ПриватБанк обезвредил банду ровенских хакеров

14 января 2019, 13:45

Служба безопасности ПриватБанка совместно с сотрудниками Полесского управления Департамента киберполиции и следователями Ровенской полиции, при процессуальном руководстве Ровенской местной прокуратуры разоблачили группу лиц, которые занимались распространением вирусов и их использовании для незаконного обогащения.

Как сообщили в СБ банка, злоумышленники создали бот-сеть, которая сканировала и перебирала пароли к компьютерам для получения полного контроля над ними. Получив доступ к компьютеру, в том числе и к онлайн-банкингу, хакеры получали возможность перечислять средства со счетов владельца зараженного компьютера на подконтрольные счета. Также злоумышленники использовали спам-рассылку инфицированных электронных писем в адрес представителей юридических лиц.Преступная группа состояла из четырех человек в возрасте от 26 до 30 лет. По месту жительства участников преступной группы, с привлечением спецназа КОРД, полицейские провели санкционированные обыски. В ходе проведенных обысков изъята компьютерная техника, дополнительные носители информации и черновые записи. Изъятую технику направлено на проведение необходимых экспертиз.Уголовное производство начато по нескольким статьям уголовного кодекса Украины: ст.361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст.185 (кража) УК Украины.