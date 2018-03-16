ПриватБанк заплатил полмиллиона хакерам

16 марта 2018, 10:15

В 2017 году ПриватБанк выплатил 512 тысяч гривен вознаграждения самым активным «взломщикам» его электронных сервисов, которые помогают устранить потенциальные уязвимости электронных систем.

Как сообщили в банке, за минувший год премии получили 127 «белых» хакеров, а с начала марта ПриватБанк открыл для багхантеров специальный сайт, на котором зарегистрироваться в программе и получать деньги стало еще проще.



«В прошлом году большинство сигналов наших багхантеров касались не банковских комплексов, а маркетплейса «ПриватМаркет», среди них – потенциальные возможности подмены продавцами товаров цен при оформлении покупки, своевременно устраненные баги по несанкционированному редактированию страницы магазина-продавца, – говорит руководитель Направления информационной безопасности Вячеслав Нехороших. – Среди самых популярных банковских сервисов, таких как Приват24, сейчас найти уязвимости всё сложнее, но мы готовы и дальше платить реальные деньги за каждое подтвержденное сообщение».



В 2012 году ПриватБанк стал первым в мире банковским учреждением, которое выплачивает премии за поиск уязвимостей своих интернет-систем. В программе BugBounty участвуют веб-ресурсы в доменах *.privatbank.ua, *.pb.ua, privat24.ua, мобильные приложения ПриватБанка.





