В Мариуполе задержали киберпреступников, которые воровали деньги с карт

29 июля 2019, 11:45

В Мариуполе задержали киберпреступников, которые воровали деньги с банковских карт



В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудники Управления безопасности ПриватБанка и специалисты Департамента киберполиции НПУ в Донецкой области разоблачили преступную деятельность законспирированной группы кибермошенников.

Злоумышленники с начала 2019 "работали" в Мариуполе на эквайринговых точках.



Мошенники устанавливали на банковские POS-терминалы специальное электронное оборудование, с помощью которого собирали личные данные с банковских карт. Затем изготавливали дубликаты и с их помощью снимали деньги клиентов.



Таким образом были скомпрометированы более 50 платежных карт разных банков и нанесен ущерб по картам трех клиентов на сумму почти 25 тыс. грн. Ущерб, нанесенный ПриватБанку, устанавливается.



У задержанных изъяты мошеннические устройства для копирования и изготовления поддельных карт, а также более 10 фальшивых пластиковых карт различных банков. Двум злоумышленникам избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Возбуждено уголовное дело.



ПриватБанк призывает клиентов быть бдительными и перед началом пользования банкоматом и другими банковскими устройствами тщательно осматривать оборудование на наличие посторонних накладок, камер наблюдения или других электронных устройств. В случае обнаружения подозрительного оборудования необходимо немедленно сообщить в банк на номера (056) 716 35 02, (067) 565 12 34, e-mail: dezhurka@pbank.com.ua или любым удобным способом. В случае подтверждения факта скимминга клиент получит финансовое вознаграждение от банка и обезопасит себя и других клиентов от мошенников.

