Киберполиция и банки тестируют новое приложение, которое ускоряет расследование

10 октября 2017, 14:15

CrimeCheck Online помогает полицейским быстрее определять места совершения преступлений, а банкам – блокировать счета мошенников.

Одно из главных условий оперативного раскрытия преступлений с использованием платежных инструментов – эффективное взаимодействие правоохранительных органов (ПО) и банков. Речь идет прежде всего о сокращении времени на определение карточных счетов, которые используются злоумышленниками для мошеннических целей, и мест совершения преступления.

Решить эту задачу призвано новое веб-приложение CrimeCheck Online, разработанное Украинской межбанковской Ассоциацией членов платежных систем ЕМА совместно с Департаментом киберполиции НПУ в рамках Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов Safe Card.

CrimeCheck Online позволит правоохранителям как минимум в два раза быстрее:

определять счета, на которые преступники переводят украденные с карточек деньги;

определять место совершения преступления;

автоматически устанавливать, в какой именно банк поступили украденные средства с целью сокращения времени на определение места совершения преступления.

С 12 июня 2017 года система находится в пилотной эксплуатации и используется банками-членами ЕМА и сотрудниками Киберполиции. На данный момент к CrimeCheck Online подключены 24 сотрудника Киберполиции из 14 областей Украины. За последние два месяца пилотной эксплуатации в веб-приложение поступила информация по 2247 обращениям потерпевших. В целом 23 банка обработали обращения и предоставили данные в CrimeCheck Online. По состоянию на сегодня, на ежедневной основе систему используют уже 19 банков страны.

CrimeCheck Online – это один из модулей межотраслевой системы противодействия мошенничеству в сфере платежей и кредитования Exchange-online. Систему используют 53 организации частного сектора в четырех странах, к ней подключены 114 сотрудников Киберполиции из 24 областей Украины.

Приложение работает следующим образом:



После того как потерпевший заявил об инциденте на сайте Киберполиции (или же заявление было «вручную» подано в райотдел), информация передается в аналитический центр Киберполиции, где производится ее обработка.

Вся информация по данному инциденту автоматически передается в систему CrimeCheck. Банк, на счет которого мошенники перечисляли средства, получает уведомление, проводит предварительную проверку и принимает меры для блокировки поступивших средств. А также определяет место совершения преступления.

Эта информация загружается в CrimeCheck Online для использования правоохранительными органами для дальнейших оперативно-розыскных действий. В ответе банка указывается как место совершения преступления, так и точное время мошеннической операции. Мошеннические счета блокируются и вносятся в межбанковский черный список.

Стоит отметить, что для банков CrimeCheck Online является прямым каналом поступления информации от потерпевших граждан, на основании которой банк имеет все основания для оперативного блокирования подозрительных, мошеннических счетов. Согласно ст. 10 Закона Украины 1702-VII «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения», банки, имея негативную информацию о клиенте, имеют основания заблокировать его счет.

«Уже сейчас, по итогам тестового режима работы системы, мы можем говорить о существенном сокращении времени на получение информации от банков, что способствует эффективности расследования преступлений с использованием платежных инструментов. Если ранее определение счетов, использующихся в мошеннических схемах, определение банков, в которых открыты счета, и установление мест совершения преступлений осуществлялось, по сути, в “ручном режиме”, и занимало несколько дней, в отдельных случаях и недель, то с появлением CrimeCheck Online время получения информации от большинства банков, которые являются участниками “ЕМА”, cократилось до суток. Это в значительной мере положительно влияет на скорость и качество рассмотрения обращений граждан. Кроме того, при отправке обращений о фактах противоправных действий с карточными счетами с помощью сайта Департамента киберполиции в автоматическом режиме информируются банки-эмитенты, – комментирует запуск веб-приложения Сергей Демедюк, начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. – На основании информации, полученной с модуля CrimeCheck Online, проведено уже 15 обысков, изъято более 50 банковских карт мошенников, c помощью которых было обмануто значительное количество потерпевших».