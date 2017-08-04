Investigate-online позволит правоохранителям получить информацию о платежах

4 августа 2017, 9:45

В 2016 году украинские держатели платежных карт потеряли в результате преступных действий кибермошенников более 339 миллионов гривен, жертвой стал каждый 80-й владелец карточки.

Благодаря улучшению взаимодействия банков и правоохранительных органов количество уголовных производств по преступлением с использованием платежных инструментов в первом полугодии 2017 года возросло в 2 раза по сравнению с показателями за тот же период в 2016 году. Однако по-прежнему остается актуальной проблема недостаточной осведомленности сотрудников правоохранительных органов о маркерах преступлений в банковских и процессинговых информационных системах и способах совершения мошеннических действий в платежной сфере.

С одной стороны, схемы преступлений с платежными картами и в банкоматах изменяются очень быстро (по статистике – не реже чем один раз в квартал появляется одна новая схема мошенничества), и часто представители правоохранительных органов и органов дознания не обладают достаточной актуальной информацией о подобного рода преступлениях для оперативного их раскрытия и привлечения преступников к ответственности. С другой стороны, существующие до сегодняшнего дня традиционные методы получения правоохранителями информации о платежном кибермошенничестве устарели и уже не позволяют полицейским и следователям быть на шаг впереди преступников. При этом специалистами по кибербезопасности регулярно нарабатываются и становятся доступными новые аспекты проведения расследований, сбора информации, определения характерных признаков мошенничества.

Для устранения этого пробела в знаниях правоохранителей украинские специалисты разработали постоянно обновляемый веб-ресурс Investigate-online, на котором сотрудники правоохранительных органов, органов дознания, а также профильных ВУЗов смогут получить в режиме реального времени актуальную справочную информацию о процессинге, следах, маркерах преступлений в банковских и процессинговых информационных системах и схемах мошенничества с платежными картами и в банкоматах. Сервис Investigate-online создан по принципу «Википедии», но с закрытым доступом: подключиться к сервису смогут только специалисты правоохранительных органов и прокуратуры, сотрудники банков и профильных учебных заведений.

Кроме шести тематических разделов, наполненных справочной информацией («Общие принципы функционирования международных платежных систем», «Банкоматы», «Интернет», «Социальная инженерия», «Торгово-сервисные предприятия», «Системы дистанционного банковского обслуживания»), на ресурсе Investigate-online размещены также согласованные эффективные алгоритмы взаимодействия между банками и правоохранительными органами для предотвращения и в процессе расследования платежных преступлений.



В течение ближайших трех месяцев сервис Investigate-online будет работать в тестовом режиме и дополняться всей необходимой информацией. В рамках пилотной эксплуатации доступ к ресурсу получат 92 пользователя, которые представляют Украинскую межбанковскую Ассоциацию членов платежных систем ЕМА, Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, региональные подразделения следствия и прокуратуры, ХУВД МВС Украины, банки, Департамент по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине.

«Такое инновационное решение поможет следователю, прокурору или судье понять, какое именно правонарушение инкриминировать киберпреступнику и почему конкретное действие является элементом или результатом преступления, – прокомментировала запуск веб-сервиса Олеся Данильченко, заместитель директора Ассоциации ЕМА и руководитель ФБР и К. – Мы рассчитываем, что уже во время тестового режима работы ресурса будет заметно сокращено время между моментом совершения преступления и задержанием злоумышленников, а также повысится КПД расследования преступлений с использованием платежных карт и в банкоматах».

Разработка и наполнение Investigate-online проходят в рамках Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов Safe Card, реализуемой в Украине Ассоциацией ЕМА при поддержке Государственного департамента США.