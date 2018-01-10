ПУМБ завершил полноценную интеграцию с платежным сервисом Android Pay

10 января 2018, 13:45

Начиная с 9 января 2018 года, держатели карт VISA от ПУМБ смогут оплачивать товары и услуги с помощью смартфонов через сервис Android Pay.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) стал первым банком с частным украинским капиталом, который полноценно интегрировался с платежным сервисом Android Pay, запустив бесконтактные платежи для карт VISA. С 9 января 2018 года все держатели платежных карт VISA от ПУМБ смогут присоединиться к международным стандартам и осуществлять бесконтактные оплаты с помощью смартфонов на ОС Android.

«ПУМБ является первым банком с частным украинским капиталом, который предоставляет возможность бесконтактных платежей держателям карт двух глобальных платежных систем - VISA и Masterсard. Полноценная интеграция с Android Pay – это стратегически важный проект для банка, направленный на повышение качества и удобство сервиса», – комментирует Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ.

Напомним, что 12 декабря 2017 года ПУМБ провел интеграцию с приложением Android Pay для платежных карт Masterсard.

Чтобы воспользоваться системой электронных платежей Android Pay, владельцам смартфонов, работающих на базе ОС Android 4.4 и выше с поддержкой технологии NFC, необходимо установить бесплатное приложение Android Pay в магазине Google Play Market. В приложении нужно ввести данные своей платежной карты VISA или Masterсard от ПУМБ. После этого можно осуществлять быстрые оплаты на бесконтактных POS-терминалах в торговых точках. Для этого нужно лишь разблокировать мобильное устройство и поднести его к бесконтактному терминалу на кассе.

Украина стала 15-й страной мира, в которой компания Google запустила свой платежный сервис Android Pay





