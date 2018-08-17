ПУМБ запустил оплату через Garmin pay

17 августа 2018, 12:15

Воспользоваться платежным сервисом "для активных людей" клиенты Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) смогут с 17 августа.

Сейчас эта опция доступна для держателей карт Visa.

ПУМБ стал одним из первых банков в стране, которые подключили услугу бесконтактной оплаты при помощи часов Garmin. Этот сервис разработан специально для людей, которые занимаются спортом и пользуются специальными девайсами для измерения пульса, количества шагов и т.п. Впервые о Garmin Pay мир услышал прошлой осенью, и менее, чем за год, к сервису подключилось несколько десятков государств. Украина стала 21-ой страной, жители которой смогут расплачиваться часами.

"ПУМБ, как один из наиболее инновационных банков, традиционно предлагает своим клиентам одними из первых воспользоваться последними техническими новинками. Уверен, оплаты через Garmin Рay от ПУМБ будут пользоваться популярностью и уже скоро мы получим хорошие результаты в виде количества подключений и сумм транзакций", - прокомментировал Дмитрий Полищук, директор департамента розничного бизнеса ПУМБ.

Активация сервиса займет несколько минут: сначала необходимо установить приложение Garmin Connect (доступно в Google Play / App Store), после чего синхронизировать смартфон с часами и добавить платежные карты ПУМБ.





