Google Pay стал доступен держателем карт Mastercard от KredoBank

16 октября 2019, 11:15

С сегодняшнего дня держатели карт Mastercard от KredoBank смогут оплачивать товары и услуги бесконтактно гаджетами с помощью глобального сервиса Google Pay.

Сервис дает возможность добавлять карты Mastercard в приложение Google Pay и рассчитываться платежными устройствами с NFC на бесконтактных POS-терминалах в торгово-сервисной сети и городской инфраструктуре, а также онлайн.

«В начале 2017 года «Кредобанк» первым в Украине запустил цифровой кошелек на основе платформы токенизации MDES (Mastercard Digital Enablement Service) — фирменное мобильное приложение KredoPay, которое обслуживает бесконтактные транзакции наших клиентов. Присоединение ко всемирному сервису Google Pay — это ответ на многочисленные просьбы наших клиентов и логичный шаг в развитии услуг банка. Это позволит клиентам еще проще осуществлять бесконтактные расчеты смартфоном, сохраняя максимальный уровень безопасности», — говорит Александр Овчарук, исполнительный директор направления розничного и электронного бизнеса АО «Кредобанк».

Сервис Google Pay работает с глобальной цифровой платформой токенизации MDES (Mastercard Digital Enablement Service). Платформа позволяет превратить любое NFC-устройство, подключенное к интернету, в безопасный платежный инструмент: для оплаты создается уникальный шифр — токен — который обеспечивает максимальный уровень защиты платежной транзакции. Токен — это 16-значная комбинация цифр, привязанная к номеру банковской карты пользователя, которая является уникальной для каждого подключенного устройства. Реквизиты банковской карты скрыты при токенизованой оплате и поэтому надежно защищены. Для верификации плательщика со стороны банка в процессе оплаты Mastercard трансформирует токен в номер карты.

«Инновации стремительно развиваются на украинском платёжном рынке, особенно в сфере платежей. Бесконтактные оплаты — это один из главных трендов, который усилился с появлением цифровых кошельков. Два года назад мы с KredoBank запустили первый в Украине цифровой кошелёк KredoPay на диджитал-платформе Mastercard. За это время в стране произошел настоящий прорыв в развитии бесконтактных оплат с помощью устройств, и на сегодняшний день Украина — среди мировых лидеров по количеству NFC-транзакций гаджетами с Mastercard. Мы убеждены, что запуск сервиса Google Pay откроет для клиентов KredoBank новый пользовательский опыт быстрых и безопасных платежей», — отметил Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине.

В Украине растет спрос на бесконтактную технологию: сегодня в стране уже 1,4 млн карт оцифрованы в диджитал кошельках, а 87% клиентов банков уже рассматривают мобильный телефон как альтернативу банковским картам. Популярности расчетов в одно касание способствует развитие платежной инфраструктуры в Украине: по данным НБУ, уже 86% торговых платежных терминалов оснащены бесконтактной технологией.

Google Pay доступен владельцам смартфонов с операционной системой Android Lollipop 5.0 или более поздней версии и поддержкой технологии NFC. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, клиентам KredoBank достаточно скачать приложение Google Pay с Google Play Store и добавить в него данные платежных карт Mastercard.