Portmone внедряет технологию токенизации Mastercard

16 декабря 2020, 14:45

Платформа онлайн-платежей Portmone.business внедряет технологию токенизации карточных данных от Mastercard.

На первом этапе решение станет доступно для пяти торговцев, подключённых к платформе: провайдеров услуг Воля, IPnet, Triolan, TENET, мобильных операторов Kyivstar и LycaMobile, а также журнала «Новое врeмя». В дальнейшем технология будет внедрена для всех партнёров Portmone.business.



Токенизация — это замена номера платежной карты уникальным цифровым кодом (токеном). Таким образом, номер карты при совершении оплаты не передается. Токеном невозможно воспользоваться в мошеннических целях, и конфиденциальная информация клиента надёжно защищена. За технологией токенизации в онлайн-торговле стоит цифровая платформа MDES for Merchants от Mastercard.



Безопасность. Токенизация повышает уровень безопасности онлайн-оплат: для каждой токенизированной транзакции создается уникальная криптограмма, кроме того, при оцифровке карт в различных онлайн-магазинах каждый онлайн-торговец получает индивидуальные токены к каждой карте. Такая защита операций соответствует системе международных стандартов EMV.

Удобство и скорость. Технология токенизации упрощает и ускоряет процесс оплаты в интернете, а также улучшает пользовательский опыт. Покупателям не потребуется при каждой оплате вводить реквизиты физической карты. Также не нужно заново вводить реквизиты карты после ее перевыпуска, поскольку данные новой карты автоматически синхронизируются с токеном. Таким образом, банковская карта фактически становится бессрочной онлайн.

Рост покупок. С помощью токенизации онлайн-торговцы могут повысить уровень завершенных покупок, снижая число отказов при приеме оплаты с просроченных, утерянных или заблокированных карт. Это особенно актуально для бизнеса, работающего по модели подписки, ведь покупателям не придется вводить данные новой карты, чтобы оплата за сервис продолжала поступать.

«По мере роста популярности онлайн-торговли вопросы удобства и защищенности оплат становятся для потребителя все более актуальными. По результатам исследований, 67% миллениалов беспокоятся о хранении данных платежных карт онлайн , а 50% пользователей не завершают покупку, если процесс оплаты неудобный. Технология токенизации в онлайн-торговле стала ответом Mastercard на запрос потребителя, как с точки зрения удобства для пользователя, так и с точки зрения максимальной безопасности при оплатах, – отметил Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове. – Без преувеличения , это уже мировой тренд: технологию токенизации интегрировали Netflix, Spotify, Microsoft, UBER, Adyen и другие гиганты, и сегодня она открывает новые возможности для развития e-commerce в Украине».

«Интеграция Portmone.business с сервисом MDES for Merchants от Mastercard в качестве Token Requestor — это, прежде всего, усиление безопасности электронных платежей. Компании, которые используют наш сервис интернет-эквайринга, тем самым будут оказывать дополнительную защиту от утечки данных их пользователям при онлайн-покупках и переводах, — комментирует Коммерческий директор группы компаний Portmone Алексей Миропольский. — Используя технологию токенизации, в электронной коммерции улучшается пользовательский опыт и увеличивается конверсия (количество успешных платежей за товары и услуги). Portmone.business уже начал предлагать услугу токенизации своим партнерам-мерчантам (а их более 4000). На данном этапе он уже запущен для 5-ти компаний. До конца 2020 года решение будет доступно всем партнерам, а также внедрено для всех клиентов нашего сайта и приложения».

Платформа токенизации Mastercard для торговцев (MDES for Merchants) была запущена в Украине в ноябре 2019-го года. Она является частью цифровой платформы Mastercard (MDES), работающей с глобальными цифровыми кошельками (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и пр.).