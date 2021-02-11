11 февраля 2021, 11:45

Онлайн-платежи в системе "Мой Киевстар" стали более безопасными

Киевстар внедрил решение на основе технологии токенизации Visa, которое обеспечивает безопасные онлайн-платежи в приложении «Мой Киевстар».



Технология токенизации Visa Token Service, которая легла в основу решения, примененного Киевстар в партнерстве с Portmone.com, предусматривает создание уникального цифрового кода (токена) для платежной карты Visa. Только система, которая зашифровала данные, знает, какая информация соответствует токену, поэтому мошенники не могут воспользоваться данными карты для посторонних целей. Кроме повышения уровня безопасности, в случае потери или окончания срока действия карты Visa, банк автоматически отправляет новые платежные данные в Visa Token Service. Это позволяет клиенту продолжить использование карточки для пополнения мобильного счета в приложении без необходимости повторного ввода данных.



«Для Киевстар важно постоянно усовершенствовать системы защиты данных. Одним из таких шагов является технология Visa Token Service, которую мы внедрили для онлайн-платежей как основу для решения, разработанного для нашей компании партнером Portmone.com. Благодаря этому онлайн-платежи стали более безопасными и удобными», - комментирует Михаил Нестор, директор по разработке диджитал продуктов Киевстар.



«Мой Киевстар» – это система самообслуживания для абонентов оператора. С ее помощью можно управлять собственным номером через анализ расходов и остатков тарифных данных по номеру, подключение/отключение услуг, замену тарифного плана, пополнять счет без комиссии, получать индивидуальные бонусные предложения от Киевстар или партнеров компании и общаться с представителем компании в чате. Приложение установили уже около 3 млн. пользователей.

Следует отметить, что все персональные данные пользователей надежно защищены. Компания использует двухфакторную аутентификацию при входе в систему и предлагает пользователям ввести код доступа самостоятельно или настроить вход по отпечатку пальца или Face ID, если это позволяет устройство.

