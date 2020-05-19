19 мая 2020, 12:15

ПриватБанк совершенствует цифровые платежи с помощью сервиса токенизации Visa

Украинский ПриватБанк вместе с более чем 20 новых глобальных партнеров присоединился к сервису токенизации Visa Token Service (VTS), что поможет увеличить уровень безопасности цифровых транзакций, инициированных для оплаты картами ПриватБанк Visa. С помощью VTS банк получил возможность токенизировать номера карт Visa, обеспечивая дополнительный уровень защиты для потребителей и торгово-сервисных предприятий.



Кроме повышения уровня безопасности, токенизация упрощает процесс оплаты, поскольку клиентам не нужно вручную обновлять информацию, если их карта Visa была утеряна или ее срок действия истек. Теперь банк сможет автоматически обновлять сроки действия просроченных и перевыпущен платежных карточек.



«ПриватБанк запускает токенизацию операций без наличия карты, которая сосредоточена на двух важных моментах: улучшении потребительского опыта и повышении уровня безопасности. Мы уверены, что эта технология поможет быстрее развивать электронную коммерцию и будет иметь значительное положительное влияние на потребителей и всех игроков электронной коммерции», - отметил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.



«Стремительный переход потребителей в электронной коммерции в современных реалиях требует от онлайн платформ эффективных сервисов по обеспечению защиты платежей. Visa предлагает сервис, основанный на токенизации, который помогает в борьбе с мошенничеством и улучшении цифрового потребительского опыта, - говорит Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального развития подразделения Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы. - Мы рады, что партнеры в сфере электронной коммерции активно используют Visa Token Service, привлекая своих потребителей к удобного и безопасного функционала. Благодаря сервису токенизации клиенты могут самостоятельно управлять наличием платежных реквизитов на различных веб-сайтах и экономить время на регулярных покупках, совершая платежи в один клик».



По данным Visa, с момента запуска Visa Token Service в 2014 году к сервису присоединилось более 150 партнеров - так называемых «токен реквесторрв» (token requestors) из 137 стран, в частности, онлайн магазины, производители мобильных устройств, провайдеры услуг электронных кошельков и платежей, эквайры. Visa недавно анонсировала данные, согласно которым участники Visa Token Service (VTS) обрабатывают цифровые платежи общим объемом в один триллион долларов по всему миру, что свидетельствует о новых возможностях, которые создаются благодаря усилиям компании по повышению безопасности и удобства цифровых платежей.

