Альфа-Банк в партнерстве с VISA запускают QR-платежи для безналичных расчетов

Альфа-Банк внедрил инструмент мобильного платежного решения для бизнеса на базе технологии QR-платежей от Visa. Новый сервис поможет предпринимателям упростить прием платежей за товары и услуги.
Visa QR payment – удобная и безопасная технология с использованием QR-кодов, позволяющая проводить мгновенные безналичные операции с помощью мобильного приложения на смартфоне. Эта технология позволяет встроить QR-коды в любой платежный инструмент, используемый для осуществления и приема платежей за товары и услуги. Для того, чтобы оплачивать с помощью QR-кодов потребителю достаточно иметь самую простую модель смартфона с камерой и мобильным приложением Alfa-Mobile Ukraine. Проект реализован по технологии компании Visa.
«Сегодня весь мир движется в сторону бесконтактных расчетов и упрощения процесса оплаты. Новейшие технологии оплаты, в том числе с использованием QR-кодов, превращают смартфон уже даже не в платежное средство, а в универсальный инструмент расчетов. Поэтому мы уверены, что новое платежное решение, не требующее больших инвестиций в оборудование для приема платежей, безусловно, заинтересует предпринимателей, которые умеют считать деньги», – уверен Александр Беззубов, директор по развитию электронной коммерции и инноваций Альфа-Банка.
Процесс продажи с помощью QR-платежей от Visa занимает считанные секунды. Продавец генерирует специальный графический ключ (QR-код), а покупатель только сканирует его для оплаты любой картой. Средства зачисляются на счет продавца почти мгновенно, а покупатель получает подтверждение оплаты. Сервис мобильного эквайринга для предпринимателей и услуги расчетно-кассового обслуживания обеспечивает Альфа-Банк.
«Компания Visa реализует фундаментальный подход к бизнесу и фокусируется на инновационном развитии безналичной экосистемы Украины. Развитие инфраструктуры приема платежей и разнообразный арсенал платежных инструментов является залогом дальнейшего успешного продвижения Украины на пути к прозрачной безналичной экономики. QR-платежи от Visa – это еще один удобный, быстрый и безопасный способ совершать платежи с помощью телефона. Надеемся, что QR-платежи Visa обеспечат в большей степени возможность для украинских торгово-сервисных учреждений и потребителей воспользоваться преимуществами электронных расчетов», - добавила Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Украине, Молдове и и.о. регионального менеджера в Беларуси.
Предприниматель может принимать оплаты, просто генерируя QR-код в приложении Alfa QR MSB. Подключить новый сервис очень просто – заполнить заявку на подключение на официальном сайте Альфа-Банка по ссылке https://cfront.alfabank.kiev.ua/mVisa/#/. После обработки заявки и заключения договора специалисты банка предложат предпринимателю скачать приложение Alfa QR MSB на устройство с ОС Android.
Важнейшие преимущества:
отсутствие арендной платы за устройство;
QR-код можно распечатывать и размещать на стойке рядом с товаром или услугой;
скорость, легкость и инновационность услуги.
Потребителю для проведения оплаты достаточно иметь даже самую простую модель смартфона и установленый на нем мобильное приложение для покупателя, с помощью которого сканируется QR-код продавца. У клиентов Альфа-Банка уже имеется возможность осуществлять расчеты считывая QR-код с помощью мобильного приложения Alfa-Mobile Ukraine для устройств на ОС Android и iOS.
Кому сервис может быть полезен?
Предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса, которые предоставляют населению услуги или имеют торговые площадки. Например, кофейням, магазинам розничной торговли, салонам красоты, спортивным клубам, ателье, частным медицинским учреждениям и тому подобное.
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