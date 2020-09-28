ПриватБанк и Visa вложат деньги в развитие бизнеса, которые поддерживают cashles

28 сентября 2020, 15:15

ПриватБанк и Visa направят 300 тыс грн на развитие заведений общественного питания и других бизнесов, которые активно используют сервис «Чаевые cashless».

Как сообщили в банке, такая программа стартовала в сентябре 2020 года и позволит получить гранты на развитие бизнеса заведениям питания, отелям и другим заведениям, которые чаще всего пользуются диджитал сервисом «Чаевые cashless».



Для участия в программе грантов на развитие бизнеса нужно до 30 сентября 2020 получать cashless чаевые от гостей заведения с помощью карт Visa. Трое участников, которые наберут наибольшее количество транзакций в период действия программы, получат по 100 000 грн на развитие бизнеса.



Чаевые cashless - это дополнительная транзакция при расчете на терминале. Посетитель сам выбирает, сколько оставить "на чай", и деньги зачисляются на зарплатную карточку официанта. Подключить сервис может любой общепит, где установлены POS-терминалы ПриватБанка. Подробнее о подключении можно узнать на сайте.