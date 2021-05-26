ПриватБанк и Visa запустили в Киеве пилотный проект биометрической системы

ПриватБанк и Visa запустили на базе Киевского лицея №157 первый в Украине пилотный проект биометрической системы безопасного доступа в учебные заведения и другие общественные учреждения. Новая система является уникальной для Украины и создана на базе технологии "оплаты лицом" FacePay24.
Технология, которая заработала в столичном лицее, является открытой платформой для всех учебных заведений и общественных учреждений. Проект ограничения доступа посторонних лиц в лицей, передачи пуш-сообщений на телефоны родителей о времени, когда ребенок пришел и оставил школу, реализовала для ПриватБанк и Visa компания VIATEC в партнерстве с компанией Инфотех.
Разработчики отошли от стандартного решения идентификации учащихся по карте, которую дети часто теряют или забывают - распознавания учеников и работников учреждения производится по лицу. Кроме того, что система распознает лицо, она также определяет температуру, фиксирует отсутствие защитной маски и сигнализирует о необходимости ее одеть.
Основой решения является безопасный доступ в школу учеников и учителей, который обеспечивается современными системами шифрования. Кроме того, новая цифровая платформа станет основой для внедрения закрытой цифровой экосистемы учебного заведения, которая будет включать адресный доступ к учебному контенту, педагогическим кейсам учителей, данным об успеваемости учащихся, административной деятельности и тому подобное.
Также использование технологии FacePay24 делает возможным переход на цифровую платформу и бесконтактные способы оплаты организации питания в лицее и использования платных услуг. Разработчики платформы говорят, что новая система обеспечивают полную защиту персональных данных по мировым стандартам.
«Информационная безопасность всегда остается одним из главных приоритетов компании Visa. Мы рады, что у нас появилась возможность впервые внедрить решения на основе биометрии и в образовательной инфраструктуре Украины. Уверены, что Face ID поможет сделать школьную среду безопаснее для всех участников образовательного процесса и лучше отслеживать успехи учеников », - считает Светлана Чирва, вице-президенткой, региональный менеджер Visa в Украине, Молдове и Беларуси.
Технология FacePay24 была создана на базе технологии Visa Face ID, которая обеспечивает безопасность системы с помощью биометрии, и которая уже успешно используется в платежной индустрии. Одновременно с запуском Face ID Visa в партнерстве с ПриватБанком осуществили эмиссию 10,000 детских карт Юниор Visa. Также в 20 школах будет действовать акция: 25% кэшбек при оплате "лицом".
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 15:15
Новые лампы Ritmix
- Железо | Сегодня, 14:45
Игровая клавиатура SVEN KB-G9500 — киберспорт в каждый дом
- Гаджеты | Сегодня, 14:15
Беспроводные клавиатура и мышь SVEN KB-C3000W — для вашего комфорта
- Железо | Сегодня, 13:45
Ноутбуки DIGMA EVE 10 A200 и EVE 10 A201
- Бизнес | Сегодня, 13:15
"Сименс" и Tangent Works демократизируют анализ данных IoT для MindSphere
- Связь | Сегодня, 12:45
lifecell предоставит MNP-абонентам дополнительные минуты и трафик
- Бизнес | Сегодня, 12:15
Заявление для СМИ относительно окончательного постановления Суда США
- Связь | Сегодня, 11:45
Роуминг Киевстар: безлим на популярные приложения и звонки в мессенджерах
- Бизнес | Сегодня, 11:15
В День донора Vodafone собрал кровь для 150 пациентов
Последние материалы
- Фотогалереи | Вчера, 7:23
Cablexpert TK-SD-08 - компактный набор редких бит на все случаи жизни
- Обзоры | 23 мая, 17:05
Krazi Shark KZBS-003 Black – твоя действительно портативная стереопара!
- Обзоры | 21 мая, 8:27
Gelius Pro UV Disinfection Box GP-UV001 - беспроводная зарядка и стерилизация!
- Аналитика | 16 мая, 18:15
Самое интересное за неделю. Выпуск №58 - флагманский смартфон Mi 11i в Украине
- Обзоры | 14 мая, 14:54
Colorway CW-CBU3003-GR – зарядка "для троих"!
- Обзоры | 14 мая, 10:55
Cablexpert TK-SD-07 - твои "отвертки" для всего!
- Обзоры | 12 мая, 7:37
Gelius Pro Smart Band GP-SB002: ваш персональный "тренер" по фитнесу!
- Обзоры | 10 мая, 16:19
Colorway CW-CBUM002-BK - для подключения по micro-USB
- Аналитика | 10 мая, 12:45
Самое интересное за неделю. Выпуск №57 - скидки евро-масштаба и самый легкий ноутбук Lenovo
Популярные новости
- Железо | Вчера, 11:15
Ноутбук класса 2-в-1 DIGMA CITI 10 С404T 3G 5.00
- Технологии | Вчера, 9:45
История создания дизайна OPPO Reno5 Lite 5.00
- Бизнес | Вчера, 9:15
Redmi Note 10 5G: со скидкой 700 грн и подарком – уже сегодня в Украине 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 15:15
Новые лампы Ritmix 0.00
- Железо | Сегодня, 14:45
Игровая клавиатура SVEN KB-G9500 — киберспорт в каждый дом 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 14:15
Беспроводные клавиатура и мышь SVEN KB-C3000W — для вашего комфорта 0.00
- Железо | Сегодня, 13:45
Ноутбуки DIGMA EVE 10 A200 и EVE 10 A201 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
"Сименс" и Tangent Works демократизируют анализ данных IoT для MindSphere 0.00
- Связь | Сегодня, 12:45
lifecell предоставит MNP-абонентам дополнительные минуты и трафик 0.00