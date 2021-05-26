26 мая 2021, 10:45

ПриватБанк и Visa запустили в Киеве пилотный проект биометрической системы

ПриватБанк и Visa запустили на базе Киевского лицея №157 первый в Украине пилотный проект биометрической системы безопасного доступа в учебные заведения и другие общественные учреждения. Новая система является уникальной для Украины и создана на базе технологии "оплаты лицом" FacePay24.



Технология, которая заработала в столичном лицее, является открытой платформой для всех учебных заведений и общественных учреждений. Проект ограничения доступа посторонних лиц в лицей, передачи пуш-сообщений на телефоны родителей о времени, когда ребенок пришел и оставил школу, реализовала для ПриватБанк и Visa компания VIATEC в партнерстве с компанией Инфотех.



Разработчики отошли от стандартного решения идентификации учащихся по карте, которую дети часто теряют или забывают - распознавания учеников и работников учреждения производится по лицу. Кроме того, что система распознает лицо, она также определяет температуру, фиксирует отсутствие защитной маски и сигнализирует о необходимости ее одеть.



Основой решения является безопасный доступ в школу учеников и учителей, который обеспечивается современными системами шифрования. Кроме того, новая цифровая платформа станет основой для внедрения закрытой цифровой экосистемы учебного заведения, которая будет включать адресный доступ к учебному контенту, педагогическим кейсам учителей, данным об успеваемости учащихся, административной деятельности и тому подобное.



Также использование технологии FacePay24 делает возможным переход на цифровую платформу и бесконтактные способы оплаты организации питания в лицее и использования платных услуг. Разработчики платформы говорят, что новая система обеспечивают полную защиту персональных данных по мировым стандартам.



«Информационная безопасность всегда остается одним из главных приоритетов компании Visa. Мы рады, что у нас появилась возможность впервые внедрить решения на основе биометрии и в образовательной инфраструктуре Украины. Уверены, что Face ID поможет сделать школьную среду безопаснее для всех участников образовательного процесса и лучше отслеживать успехи учеников », - считает Светлана Чирва, вице-президенткой, региональный менеджер Visa в Украине, Молдове и Беларуси.



Технология FacePay24 была создана на базе технологии Visa Face ID, которая обеспечивает безопасность системы с помощью биометрии, и которая уже успешно используется в платежной индустрии. Одновременно с запуском Face ID Visa в партнерстве с ПриватБанком осуществили эмиссию 10,000 детских карт Юниор Visa. Также в 20 школах будет действовать акция: 25% кэшбек при оплате "лицом".

