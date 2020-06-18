Mastercard предоставит опыт мгновенных и бесшовных онлайн-покупок на Amazon

18 июня 2020, 9:45

Пользователи всё чаще выбирают онлайн для покупок всевозможных товаров: от продуктов питания и доставки еды до товаров для дома, одежды и развлечений.

В свою очередь, торговцы сосредоточены на улучшении опыта клиента и бесшовности в покупках. Сегодня компания Mastercard объявила о запуске токенизации карт в онлайне для клиентов Amazon в 12 странах в регионах Северной Америки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Европы. Токенизация заменяет номер платежной карты пользователя уникальным цифровым кодом (токеном). Информация о платеже является уникальной для каждой транзакции и может использоваться только тем торговцем, который ее запросил. Amazon начнет использовать токены Mastercard для транзакций в течение 2020 года.

Рост электронной коммерции означает, что все больше пользователей сохраняют данные своих карт на многих интернет-сайтах. Amazon и многие другие торговцы во всём мире используют технологию токенизации Mastercard, чтобы обеспечить беспрерывное обновление данных карт пользователей онлайн. В отличие от физических карт, токены не имеют срока действия: когда пользователь получает новую физическую карту, платёжные данные онлайн обновляются автоматически без необходимости повторно вводить номер карты, что помогает успешно завершить покупку.

Токенизация обеспечивает лучшее взаимодействие с пользователем благодаря визуальным подсказкам — изображениям платёжных карт, что повышает доверие покупателей к такому способу оплаты. Поскольку Mastercard обеспечивает изображение доступных карт в кошельке каждого пользователя, это помогает покупателям более эффективно выбирать предпочтительный способ оплаты и повышает вероятность завершенной покупки в целом. Согласно исследованию Mastercard и Kantar, 80% держателей карт, вероятнее всего, совершат покупку, если будут видеть изображение своей платёжной карты.

В 2020-м году ускорился переход пользователей по всему миру на цифровые платежи, и для онлайн-торговцев как никогда важно сделать процесс оформления заказа как можно более простым и удобным. Цифровая платформа Mastercard (MDES) обеспечивает основу для бесшовного опыта онлайн-оплат, устраняя сложный процесс управления карточными данными и сокращая количество незавершенных покупок.

«Изменения в поведении пользователей ускорились за последнее время, при этом наша задача — создавать инфраструктуру и партнерскую экосистему для опытных в диджитале пользователей и прогрессивных компаний, таких как Amazon, — отметил Йорн Ламберт, вице-президент Mastercard по развитию цифровых технологий. — Совместная работа Mastercard и Amazon, а также других партнёров, свидетельствует о сильном наборе наших цифровых продуктов, который уже хорошо себя зарекомендовал — мы создаём путь клиента, который улучшает опыт онлайн-шопинга и повышает уровень успешных транзакций».

Цифровая платформа Mastercard (MDES) работает с более чем 2 600 эмитентами и 1 200 торговцами по всему миру. Токенизация карт активно расширяется благодаря присоединению таких глобальных игроков, как Amazon, что помогает масштабировать решение. Amazon внедряет платформу токенизации Mastercard в США, Канаде, Великобритании, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Мексике, Нидерландах, Испании, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.