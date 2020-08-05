Mastercard и Ukrtrimex разработали решение для фискализации онлайн

5 августа 2020, 10:45

Mastercard в партнерстве с Ukrtrimex разработали решение для осуществления онлайн-фискализации с помощью бесплатного мобильного приложения «Смарт Касса».

Уже с сегодняшнего дня торговцы смогут в тестовом режиме пользоваться мобильным приложением с программным РРО (регистрация расчетных операций), без необходимости покупать и устанавливать дополнительное оборудование. Онлайн-фискализация упростит процесс учета торговых операций и взаимодействия предпринимателей с фискальной службой, а наличие в мобильном приложении функционала для приема безналичных оплат предоставит новые возможности для бизнеса.

Мобильное приложение «Смарт Касса» объединяет в себе удобную онлайн-кассу и регистратор фискальных операций.

Как работает фискализация через приложение «Смарт Касса»:

1. Кассир добавляет товар в «Корзину» (сканирует штрих-код или вводит информацию вручную);

2. Кассир подтверждает продажу с помощью ЭЦП, данные синхронизируются с налоговой;

3. На экране появляется номер фискального чека с QR кодом;

4. Просканировав QR-код, клиент откроет свой чек на сайте налоговой.



С помощью решения «Смарт Касса» предприниматели могут также принимать безналичные оплаты – через цифровые кошельки Apple Pay, Google Pay и Masterpass путем сканирования QR-кода. Для этого на этапе оплаты кассир должен выбрать опцию «Mastercard QR», покупатель сканирует QR-код, сгенерированный приложением для оплаты, выбирает цифровой кошелек и карту, подтверждает оплату – и покупка совершена. Партнером в разработке решения для оплат через QR-код в мобильном приложении стала компания iPay.



Благодаря доступу к личному кабинету в приложении «Смарт Касса» предприниматели также могут просматривать аналитику своей деятельности в форме графических отчетов, отслеживать продажи и т.д. Решение «Смарт Касса» использует инновационный программный регистратор расчетных операций (ПРРО), который успешно прошел тестирование в Государственной налоговой службе в прошлом году.



«Мы долгое время изучали потребности малого и среднего бизнеса, нацеленные на выполнение требований по фискализации, а также предоставление клиентам возможности оплаты удобным для них способом.

Так, нам удалось объединить передовые технологии для организации рабочего места кассира – торговую кассу «Смарт Касса», программный РРО и прием оплаты картами и гаджетами. При этом предприниматель может использовать как физический терминал «Смарт Касса» для обработки транзакций с банковскими картами и активировать программное обеспечение «Смарт Касса» с пРРО на нем, так и собственный гаджет на базе Android – обычный мобильный телефон – установив мобильное приложение «Смарт Касса» с пРРО и принимать оплату картами с помощью сервиса QR оплаты», – отметил Николай Гаврищук, руководитель проекта «Смарт Касса», Ukrtrimex.Кроме того, компания Mastercard выступила партнером в запуске мобильного приложения для онлайн-фискализации «пРРОсто», разработанного компанией «Программика» при поддержке Государственной налоговой службы Украины. На первом этапе в приложении реализована технология онлайн-фискализации, а вскоре в нем появится возможность приема безналичных оплат при поддержке Mastercard.Мобильные приложения «Смарт Касса» и «пРРОсто» уже можно бесплатно загрузить на смартфон или планшет в Apple Store и Google Play.

«Сотрудничество налоговой службы с компаниями-разработчиками и платежной системой Mastercard для проведения расчетных операций способствует не только улучшению сервисов для налогоплательщиков, но и развитию безналичных расчетов, упрощению процедур проведения расчетных операций, оптимизирует время и расходы субъектов хозяйствования. Это еще одна мера для цифровизации экономики», – отметила заместитель Председателя Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Наталья Калениченко.



«Используя свой многолетний опыт и технологические разработки, Mastercard выступает надежным партнером для бизнеса и государства в построении прозрачной безналичной экономики. Вместе с партнерами мы реализуем ряд инновационных сервисов для развития кешлес-оплат, и сегодня важным шагом является разработка и запуск решений, которые помогут малому и среднему бизнесу осуществлять необходимую фискализацию оплат в онлайн-режиме, а кроме того, предоставит МСБ возможность удобного приема безналичных платежей прямо в мобильном приложении. Такие универсальные технологические решения как «Смарт Касса» и «пРРОсто» помогают взаимодействию бизнеса и государства и способствуют развитию цифровизации страны» – подчеркнула Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.



Фискализация – это процесс учета проданных товаров и передача соответствующей отчетности в налоговую службу. Сегодня, согласно нормам украинского законодательства, ФЛП 2-4-х групп не используют РРО, если их доход не превышает 1 млн гривен. С 1 января 2021 года обновляется перечень предпринимателей, которые обязательно должны использовать РРО: в такие группы попадают продавцы товаров и услуг через интернет, продавцы ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов, предприниматели в сфере туристических услуг, те, кто предоставляют коммерческие услуги в сфере здравоохранения, продавцы лекарств и медицинских изделий, продавцы деталей для авто, б/у вещей, а также те, кто занимаются ресторанным, гостиничным бизнесом, поставками готовых блюд. С 1 апреля 2021 года обязательство передавать в налоговую фискальные отчеты и отчетные чеки уже будут иметь все предприниматели-плательщики единого налога, кроме ФЛП 1-й группы . Разработанное программное РРО в мобильных приложениях «Смарт Касса» и «пРРОсто» уже доступно к тестированию.