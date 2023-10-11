Таксисты должны установить кассовые аппараты и выдавать фискальные чеки

11 октября 2023, 11:45

"С 1 октября к субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги такси и принимают к оплате наличные средства и/или электронные платежные средства без проведения таких операций через РРО, могут применяться штрафные (финансовые) санкции за нарушение требований закона", - пояснили в Налоговой службе.