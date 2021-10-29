Платежный сервис "Жабка" от Mastercard - оплаты и переводы в любой соцсети

29 октября 2021, 9:45

Mastercard в сотрудничестве с компаниями iPay.ua и 4эк запускает новое решение «Жабка» — первый в Украине универсальный платежный сервис для физических лиц и бизнеса.

«Жабка» позволит предпринимателям принимать платежи и отправлять квитанции об оплате, не покидая чат с клиентом в любой социальной сети или мессенджере, а клиентам даст возможность удобно и безопасно оплачивать товары и услуги. Кроме того, «Жабка» позволит делать денежные переводы с карты на карту любого украинского банка с помощью Apple Pay и Google Pay.

«Жабка» — это бесплатное мобильное приложение, которое активирует специальную клавиатуру на смартфоне для оплат и денежных переводов. Воспользоваться сервисом можно в Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram Direct, LinkedIn и других социальных сетях.

«‘Жабка’ — это очень удобный и универсальный способ оплаты и перевода средств онлайн. Он позволяет предпринимателям в считанные минуты превратить смартфон в виртуальный POS-терминал и формировать счета за покупки в любом чате, где непосредственно происходит общение с клиентом. А клиент благодаря интеграции цифровых кошельков Apple Pay и Google Pay сможет оплатить покупку буквально в один клик. Теперь продавать товары, оплачивать покупки и совершать денежные переводы можно не выходя из чата любого мессенджера», — подчеркнул Валерий Новиков, директор по развитию коммерции Mastercard в Украине и Молдове.

Предпринимателю нужно один раз в мобильном приложении «Жабка» указать данные компании — название магазина, ИНН или код ЕГРПОУ, IBAN для зачисления средств. Для того, чтобы сформировать счет, предпринимателю достаточно переключиться в любом мессенджере на клавиатуру «Жабка», ввести сумму покупки и подтвердить операцию. Сервис автоматически сформирует ссылку на оплату. По ссылке клиент попадет на страницу оплаты, где есть возможность рассчитаться с помощью Apple Pay, Google Pay, или же ввести номер банковской карты вручную. Для оплаты клиенту при этом не нужно устанавливать приложение «Жабка» на своем смартфоне.

Полную информацию обо всех сформированных счетах и статусе оплат можно увидеть в мобильном приложении, изменения в статусе оплат будут также приходить предпринимателю в push-сообщениях. Комиссия за прием безналичных платежей для бизнеса составляет 2,7% от суммы покупки.

Кроме оплаты за товары или услуги по ссылке, пользователи сервиса также могут переводить средства с карты на карту. Чтобы отправить деньги, необходимо переключиться на клавиатуру «Жабка» в мессенджере, ввести сумму перевода и подтвердить отправку, выбрав в Apple Pay или Google Pay карту Mastercard, с которой будут списаны деньги.

нформация о переводе придет получателю в чат в виде ссылки. Для получения перевода необходимо открыть ссылку и выбрать карту для зачисления средств из Apple Pay или Google Pay. При желании номер карты можно также ввести вручную. При этом получателю перевода не нужно устанавливать приложение «Жабка» на своем смартфоне.

Также пользователи приложения могут отправить запрос на денежный перевод: для активации функционала в клавиатуре «Жабка» нужно выбрать опцию «Получить». Для отправки запроса на денежный перевод нужно ввести необходимую сумму и выбрать в цифровом кошельке Apple Pay или Google Pay карту, на которую будут зачислены средства.

Комиссия за перевод, независимо от его суммы, составляет 3 грн. Максимальная сумма одного перевода — 25 000 грн.