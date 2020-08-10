Mastercard и "Цитрус" запустили новую услугу — пополнение платежной карты

10 августа 2020, 16:15

Компания Mastercard и сеть магазинов «Цитрус» запустили новую для украинского рынка услугу «Наличные на карту».

С сегодняшнего дня пополнить платежную карту любого украинского банка можно прямо на кассе в магазинах сети «Цитрус» в Киеве и Одессе, без необходимости искать терминалы самообслуживания или банкоматы. Услуга реализована в партнерстве с банком «Пивденный» на базе решения «Смарт Каcса».

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно сообщить об этом кассиру, покупку для этого совершать не обязательно. Для пополнения карты на кассе можно выбрать наиболее удобный из доступных способов — считать карту с чипом или магнитной полосой в POS-терминале «Смарт Касса», приложить к нему бесконтактную карту/смартфон или другой гаджет с NFC, либо же вручную ввести номер карты получателя на терминале. После подтверждения кассир предоставит чек с деталями операции.

«Mastercard вместе с партнерами развивает новые платежные сервисы, которые предоставляют больше возможностей для картодержателей в управлении своими финансами. Новая услуга «Наличные на карту» позволит прямо на кассе пополнить любую платежную карту, избавив от необходимости стоять в очереди к банкоматам или терминалам самообслуживания. А торговым точкам это поможет стать еще более универсальными в предоставлении финансовых сервисов», — отметил Валерий Новиков, директор по развитию коммерции Mastercard в Украине.

«Наша компания всегда отличалась креативностью. Любые инновации в Цитрусе встречаются на «ура!», ведь наша цель не просто продажа гаджетов, а обеспечение комфортной жизни наших клиентов, как благодаря им, так и той системе услуг, которые мы предоставляем. Каждый человек сейчас знает, как катастрофически всем нам не хватает времени, и компания «Цитрус» стремится создать максимально удобное пространство, где не только можно протестировать и купить гаджеты, но и сэкономить время. И услуга пополнения банковских карт на наших кассах значительно облегчит жизнь нашим покупателям», — прокомментировал Дмитрий Демидов, маркетинг директор сети «Цитрус».

Банком-эквайером проекта стал банк «Пивденный».

«Банк «Пивденный» всегда поддерживает инновационные проекты, которые внедряет компания Mastercard вместе с партнерами в Украине. В этот раз кооперация со всеми участниками проекта привела нас к созданию новой услуги «Наличные на карту». Теперь для пополнения карты вам не нужно идти в отделение банка, искать терминал самообслуживания или банкомат cash-in. Вы можете пополнить как свою, так и любую другую карту одного из украинских банков прямо на кассе магазина «Цитрус». Мы надеемся, что новая услуга будет востребована клиентами и получит широкое распространение среди торговых предприятий Украины», — подчеркнула Анна Гавлицкая, начальник управления эквайринга банка «Пивденный».

Максимальная сумма пополнения для одной операции составляет 5 000 грн, количество операций пополнения в день не ограничено. Размер комиссии составляет 1% + 5 грн.

Воспользоваться услугой «Наличные на карту» уже можно в 12 магазинах сети «Цитрус» в Киеве, а также в 4 магазинах сети в Одессе.

Адреса магазинов «Цитрус», где уже можно пополнить карту:

• г. Киев, пр-т. С. Бандеры, 23, ТРЦ Городок

• г. Киев, ул. Крещатик, 29

• г. Киев, ул. Берковецкая, 6Д, ТРЦ Lavina Mall

• г. Киев, пр-т. Оболонский, 1Б, ТРЦ Dream Town

• г. Киев, пр-т. Р. Шухевича, 2Т, ТРЦ Sky Mall

• г. Киев, Днепровская Набережная, 12, ТРЦ River Mall

• г. Киев, ул. Антоновича, 176, ТРЦ Ocean Plaza

• г. Киев, ул. Мишуги, 4, ТРЦ Піраміда

• г. Киев, ул. Крещатик, 52

• г. Киев, Майдан Независимости, 1, ТРЦ Глобус

• г. Киев, ул. Большая Васильковская, 23

• г. Киев, ул. Большая Васильковская, 66/68

• г. Одесса, проулок Вице-Адмирала Жукова, 17/19

• г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 21

• г. Одесса, проспект Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center

• г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, 88



В дальнейшем услуга «Наличные на карту» будет масштабирована на другие торговые сети в Украине.

