ПриватБанк "разгонит" Android Pay до сотни

28 ноября 2017, 9:45

До конца года украинские пользователи сервиса Android Pay получат по 100 грн гарантированного кешбэка, если подключат к бесконтактному кошельку карты Mastercard ПриватБанка и будут оплачивать покупки смартфоном.

Для этого достаточно зарегистрироваться на странице акции и сделать не менее пяти покупок с помощью смартфона.



В ноябре Google и ПриватБанк объявили о запуске в Украине глобального сервиса Android Pay. Украина стала 15-й в мире, где Android Pay предоставляет пользователям доступ к бесконтактным расчетам смартфонами, а пользователи более 20 млн активных карт банка расширили возможности бесконтактно оплачивать покупки в сети бесконтактных POS-терминалов.



Android Pay доступен всем владельцам Android-смартфонов с операционной системой KitKat 4.4 и выше, поддерживающих технологию NFC. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение Android Pay с Google Play и добавить в него данные карт ПриватБанка. В торговых точках пользователи смогут быстро рассчитываться загруженными в приложение картами: стоит только разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу.



