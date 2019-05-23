Украинцы первыми в мире смогут менять дизайны карт в цифровых кошельках

23 мая 2019, 10:15

ПриватБанк и Mastercard впервые в банковской практике внедрили сервис, который позволяет изменять изображения платежной карты, добавленной в бесконтактные цифровые кошельки, на тематические оригинальные дизайны.

Теперь пользователи сервиса получили возможность подбирать оригинальную обложку карты прямо в приложении Privat24. Уже сегодня клиентам банка доступны виртуальные дизайны карт с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс» (X-Men: Dark Phoenix).



Воспользоваться новым функционалом могут держатели карт Mastercard от ПриватБанка, добавленных в Apple Pay или Google Pay. Для этого нужно убедиться, что приложение Privat24 на смартфоне обновлено до последней версии. После этого в разделе «Меню карт» зайти в подпункт «Дизайн карты» и выбрать один из 10 виртуальных дизайнов с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс», который автоматически отобразится в вашем цифровом кошельке. Услуга установки дизайна карты в цифровых кошельках является бесплатной.



«Уверен, когда люди будут чувствовать эмоциональную связь с картой, они будут чаще ею пользоваться. Чуть позже мы планируем добавить скины со спортом, мультиками, героями других франшиз – всё, что сделает пользование картой более приятным и эмоциональным. Тогда нам будет понятно, что человек любит и к какой истории больше привязан», – говорит Егор Аветисов, директор по инновациям ПриватБанка.



«Мы рады вместе с партнерами запустить креативный и эксклюзивный проект не только для украинского, но и мирового рынка. Персонализация «аватаров» карт благодаря изображениям героев любимых комиксов и фильмов – новая, уникальная услуга в сегменте цифровых кошельков. Простые, удобные и безопасные оплаты смартфоном в одно касание – это как платежное искусство, а теперь мы вместе с партнерами из ПриватБанка добавляем красок инновациям. Выбирайте персонального героя ваших бесконтактных оплат и окончательно переходите на безналичный образ жизни», – отметила Наталья Байдала, директор по маркетингу Mastercard в Украине.



В дальнейшем галерея виртуальных дизайнов карты будет пополняться новыми тематическими изображениями с героями комиксов. Появление серии дизайнов «Люди Икс: Темный Феникс» стало возможным благодаря сотрудничеству Mastercard и ПриватБанка с дистрибьюторской компанией Ukrainian Film Distribution.