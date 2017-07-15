Мошенники вербуют держателей банковских карт для отмывания средств

15 июля 2017, 19:15

В июне 2017 года Украина присоединилась к масштабной международной образовательной кампании "Не становись дропом", активности которой направлены на информирование держателей банковских карт об угрозе соучастия в отмывании денег.

Кампания проводится European Money Mule Action (ЕММА), организованной Европейским центром по борьбе с киберпреступностью (European CiberCrime Centre, EC3) при поддержке Европола, Европейского агентства по судебным органам (Евроюст) и Европейской банковской федерации. В Украине инициативу поддержала Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА, адаптировав информационные материалы международной кампании для украинских граждан.

Дропы, или "денежные мулы", – это люди, которые помогают преступникам отмывать нелегально полученные деньги, разрешая использовать свои банковские карточки в качестве "транзитных" для обналичивания или перевода незаконных средств. Через счета дропов проводятся как деньги, добытые в результате киберпреступлений, то есть украденные со счетов юридических и физических лиц в результате фишинга либо вишинга, так и деньги, добытые путем торговли наркотиками, людьми или другими преступными способами.

Основная задача дропа – снятие наличных в банкомате или в отделении банка. Также дропов используют для перевода незаконно полученных денежных средств между разными счетами, чтобы запутать следы преступников. Переводы совершаются в разных странах и от имени разных людей, что позволяет преступным организациям "работать" по всему миру, оставаясь при этом "невидимыми". За свои услуги "денежные мулы" получают процент от сумм, которые помогают отмывать.

Завербованные дропы не всегда осознают, что стали частью преступной схемы, поскольку действия мошенников обычно маскируются под легальный бизнес. Однако незнание не освобождает от ответственности: дропы – правонарушители, которые получают строгие приговоры в виде штрафов, конфискации имущества и лишения свободы. Причем правоохранительные органы в первую очередь выходят именно на "денежных мулов", как на низшее звено преступной сети.

Дропами становятся чаще всего люди, оказавшиеся в сложном материальном положении или стремящиеся быстро и легко заработать большие деньги. В Украине в группу риска входят: переселенцы из зоны АТО и других стран; люди, которые переехали в большой город из маленьких населенных пунктов; сироты и люди из многодетных семей; безработные; студенты. Большинство дропов – мужчины и молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Во многом вовлеченность украинцев в преступные денежные схемы вызвана непростой экономической ситуацией в стране, однако какими бы ни были причины участия в отмывании средств, при выявлении правоохранителями наказание для дропа неминуемо.

Для информирования населения о проблеме вербовки "денежных мулов", а также о том, как не позволить втянуть себя в преступный синдикат, Ассоциация ЕМА подготовила визуальные материалы, в том числе видео о признаках того, что человека пытаются сделать дропом.

