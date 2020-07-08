8 июля 2020, 11:45

Vodafone поддержал кампанию Нацбанка по противодействию мошенникам

Национальный банк запускает всеукраинскую информационную кампанию противодействия платежному мошенничеству. Цель кампании – научить украинцев основным правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей.



Vodafone стал партнером информационной кампании #ШахрайГудбай и будет помогать в распространении информации об угрозах мошенничества. Компания также поделится своей экспертизой в области безопасности для широкой аудитории в формате онлайн уроков.



В Украине, как и в мире, самым популярным методом мошенничества с платежными картами является социальная инженерия – это когда люди сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карт. Вызов для центральных банков всех стран в период карантина и массового перехода в онлайн – обезопасить людей от таких случаев.



«Если раньше мы боролись с накладками на банкоматы, через которые мошенники похищали данные карт, – то сейчас мы боремся за осведомленность населения, ведь в основном люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности», – отмечает директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Алексей Шабан. По его словам, в прошлом году в Украине произошло почти 72000 случаев незаконных действий с платежными картами. 58% из них произошли в интернете. А вот мошенничество с накладками на банкоматы уже почти отошло в прошлое.



В 2020 году из-за карантинных мер украинцы все чаще стали выбирать безналичные платежи, рассчитываться и покупать онлайн. Появились и новые сценарии у мошенников, которые под видом государственных органов обещают денежное пособие из-за карантина и таким образом выманивают данные платежных карт.



«Впервые в истории Украины Национальный банк организует такую масштабную информационную кампанию по противодействию платежному мошенничеству, которую поддерживает широкий круг единомышленников. К кампании выразили готовность присоединиться более 50 партнеров-представителей социально ответственного бизнеса различных отраслей. Совместными усилиями Национального банка, киберполиции, банков, платежных систем, мобильных операторов, интернет-магазинов мы проведем беспрецедентную информационную кампанию дадим отпор мошенникам, – говорит директор Департамента коммуникаций Национального банка Наталия Бондаренко, – рассказывать о правилах платежной безопасности мы будем на телевидении и в радиоэфирах , в газетах и на информационных порталах, в мессенджерах и через SMS, в метро, на вокзалах и даже в платежках за электроэнергию. Мы стараемся использовать все возможные каналы коммуникаций, чтобы достучаться до аудитории и обезопасить граждан от преступных действий мошенников, и очень благодарны партнерам, которые поддержали проект и вместе с нами работают в направлении развития финансовой осведомленности населения».



«Vodafone проводит системную работу, чтобы уменьшить риски мошенничества, направленные на клиентов банков, которые являются и нашими клиентами. Кроме внутренних инструментов, которые предотвращают возможность завладеть SIM-картой клиента, мы разработали и предлагаем банкам специализированный продукт на основе собственной дата аналитики, который поможет банкам защитить кошельки своих клиентов. Также мы открыты для информационного сотрудничества и готовы делиться опытом специалистов компании по противодействию мошенничеству», – отметила Виктория Рубан, PR директор Vodafone Украины.



Информационная кампания будет проходить в июле-августе 2020 году в всех регионах Украины. Подробнее о кампании можно прочитать здесь.



Генеральные партнеры: киберполиции, Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем «ЕМА», MasterCard, Visa, ПРОСТРАНСТВО, ПриватБанк, Райффайзен банк Аваль, Ощадбанк, Альфа-банк, Киевский метрополитен, Киевстар, Vodafone Украины, Lifecell Украины, OLX Украина, Prom.ua, Viber, поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO.



Информационные партнеры: Укрэксимбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Сбербанк, Укрсиббанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Банк Пивденный, Универсалбанк, ТАСкомбанк, Кредобанк, Банк Кредит Днепр, Банк Восток, Мегабанк, А-Банк, Идея Банк, МТБ Банк, Банк инвестиций и сбережений, Индустриалбанк, банк Альянс, банк Глобус, банк Львов, Пиреус банк МКБ, Аккордбанк, банк Форвард, Радабанк, Кристалбанк, банк Конкорд, Коммерческий индустриальный банк, Агропросперис банк, Мотор-банк, Укрстройинвестбанк, Айбокс банк, РВС банк, банк Украинский капитал, Юнекс банк, Поликомбанк, Украинский банк реконструкции и развития, банк Траст-капитал.

