Мошенники придумали схему обмана при подтверждении через 3-D Secure

1 июля 2021, 10:15

Эксперты по безопасности Group-IB выявили новый метод мошенничества. По их словам, популярность набирает метод кражи средств путём создания подложных страниц подтверждения онлайн-платежей.

За счёт этого за полгода объём краж превысил 400 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте организации.

В компании уточнили, что мошенники часто используют этот метод на фишинговых сайтах, имитирующих популярные сервисы и онлайн-магазины. При оформлении покупки злоумышленники имитируют не только страницу оплаты, но и генерируют страницу подтверждения транзакции, якобы защищённую методом 3-D Secure, считающимся одним из наиболее эффективных. В результате, когда покупатель совершает оплату, банки определяют проведённую таким образом транзакцию как легальную.



По словам экспертов, этот метод мошенничества впервые появился в конце 2020 года. Они заявили, что кражи по такой схеме крайне сложно распознать пользователям: подложные страницы часто содержат логотипы платёжных систем, благодаря чему вызывают полное доверие у покупателей. Клиенты, не подозревая подвоха, вводят код из СМС, после чего средства уходят мошенникам и вернуть их становится крайне сложно. Специалисты заявили, что лишь единицы банков научились распознавать такое мошенничество. Предположительно, к концу года ущерб может вырасти до миллиарда рублей.



«Банкам необходимо усилить защиту от модифицированной схемы мошенничества, блокируя саму возможность обращения фейковых мерчантов к легитимному серверу 3-D Secure. На данный момент защита от такого типа фрода есть у единиц крупнейших банков страны. Эта ситуация должна меняться, иначе ущерб — финансовый и репутационный — будет расти», — заявил Руководитель направления по противодействию онлайн-мошенничеству Group-IB Павел Крылов.

Чтобы избежать потери средств, во время оплаты необходимо обратить внимание на тип перевода. Если при покупке в онлайн-магазине на странице подтверждения платежа указано Card2Card (с карты на карту) или P2P (от одного физического лица другому), то не следует вводить проверочный код.

(С) 3dnews.