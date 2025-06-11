OPPO представляє планшет OPPO Pad SE

11 июня 2025, 11:45

OPPO AED Україна презентує новинку, планшет OPPO Pad SE з витривалим 9340 мАг акумулятором та корпусом завтовшки лише 7,39 мм.

Він ідеально підходить для стримінгу, навчання та роботи за будь-яких умов. Вбудований персоналізований дитячий режим робить цей планшет чудовим вибором для спільного користування в родині. Завдяки інтелектуальним функціям, як-от Google Gemini, O+ Connect і AI-помічник для нотаток, планшет забезпечує комфортний досвід для тих, хто хоче залишатися на зв’язку, бути продуктивним.

OPPO Pad SE стане надійним помічником у роботі, навчанні та відпочинку. Його акумулятор забезпечує до 11 годин безперервного відтворення відео або до 80 годин прослуховування музики, а швидка зарядка 33 Вт SUPERVOOC дозволяє швидко підзарядитись і повернутись до улюбленого контенту.Режим енергозбереження Smart Power Saving автоматично вимикає пристрій після 7 днів без активності. Навіть після 800 днів без використання OPPO Pad SE зберігає достатній рівень заряду для миттєвого ввімкнення. Крім того, планшет пройшов тестування на якість і плавність роботи протягом 36 місяців, що гарантує стабільну продуктивність у довгостроковій перспективі.

11-дюймовий Immersive Eye-Care LCD-дисплей забезпечує яскраве та чітке зображення з яскравістю до 500 ніт, що дозволяє комфортно користуватися планшетом навіть на сонці. Дисплей сертифікований TÜV Rheinland за стандартами Low Blue Light і Flicker-Free. Крім цього, 4 якісних динаміки та підтримка HI-RES Audio забезпечують глибоке, чисте звучання, що ідеально підходить для музики, фільмів та ігор.



Для сімей з дітьми доступний персоналізований дитячий режим, що дає змогу контролювати тривалість використання та доступ до застосунків — просто з головного екрана.

Завдяки інтеграції з Google Gemini, OPPO Pad SE отримав потужного помічника з підтримкою природного мовлення, генерацією ідей і перекладом у реальному часі в Gmail, YouTube, Maps та інших застосунках. А з вбудованим ШI-помічником для нотаток і функцією AI Intelligent Document користувачі зможуть швидко структурувати, редагувати й удосконалювати свої матеріали на ходу.



Завдяки функції O+ Connect планшет легко обмінюється фото, відео та файлами з іншими пристроями. Технологія Communication Sharing дозволяє OPPO Pad SE використовувати мобільну мережу й GPS смартфона без ручного налаштування, коли пристрої поруч — це економить заряд телефону та підвищує точність геолокації на планшеті.

Функція дублювання екрана (Screen Mirroring) дозволяє переглядати сповіщення зі смартфона на планшеті в повноекранному режимі, а зручне перетягування файлів (drag and drop) полегшує редагування контенту на великому дисплеї.

Новий планшет OPPO Pad SE вже доступний в Україні на сайтах та у магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.

До старту продажів з 9 по 22 червня 2025 року при купівлі планшету OPPO Pad SE кожен покупець отримує бездротові навушники ОРРО Enco Buds3 Pro у подарунок.

Так, планшет OPPO Pad SE 4/128 WiFi у кольорі Графітовий синій (Twilight Blue) можна придбати за 9 999 грн, а планшет OPPO Pad SE 6/128 LTE у такому ж кольорі коштує 11 111 грн.