OPPO AED Україна представляє новинку- смартфон OPPO A40m

7 ноября 2024, 12:45

OPPO A40m відповідає військовим стандартам ударостійкості та має захист від вологи, великий акумулятор на 5100 мАг і швидку 45 Вт зарядку SUPERVOOC.

OPPO A40m також оснащений яскравим дисплеєм (1000 ніт), режимом підвищеної гучності та мобільною платформою Snapdragon® 6s 4G Gen1, що робить його ідеальним для ігор та перегляду відео онлайн.

OPPO A40m має міцний корпус із подвійним загартованим склом, що забезпечує захист від ударів і падінь. Завдяки цьому пристрій отримав сертифікат ударостійкості MIL-STD 810H та стандарт SGS на міцність. Додатковий захист від вологи та пилу IP54 дозволяє користувачам безперешкодно користуватися телефоном під дощем або з мокрими руками.

OPPO A40m відзначається преміальним дизайном із прямокутною рамкою та 2D задньою панеллю, важить лише 186 г та завтовшки всього 7,68 мм. Смартфон представлений у кольорі Іскристий Чорний (Sparkle Black), що виготовлений за технологією OPPO Glow.



OPPO A40m має 5100 мАг акумулятор, що забезпечує багатогодинну автономну роботу. Навіть після 1 600 циклів заряджання акумулятор зберігає понад 80% своєї початкової ємності. Функція швидкої зарядки 45 Вт SUPERVOOC дозволяє зарядити пристрій на 50% за 30 хвилин, а інтелектуальне заряджання оптимізує процес під звички користувача, продовжуючи термін служби батареї.

Смартфон працює на платформі Snapdragon® 6s 4G Gen1 і оснащений 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті, що забезпечує плавну роботу в будь-якій ситуації — від ігор до перегляду онлайн-відео. Завдяки ColorOS 14, який оптимізує використання ресурсів, OPPO A40m підтримує винятковий ігровий досвід. Дисплей на 6,67 дюйма з частотою оновлення 90 Гц і яскравістю до 1000 ніт забезпечує комфортний перегляд навіть на яскравому сонці.

Режим OPPO Ultra Volume Mode підвищує максимальний рівень гучності до 300%, забезпечуючи чіткий звук навіть у гучному середовищі.



Завдяки 50-мегапіксельній основній камері та 5-мегапіксельній фронтальній камері OPPO A40m надає користувачам змогу робити якісні фото і відео. Функції портретної ретуші, зйомки з двома камерами та відеоретуші дозволяють розкрити весь творчий потенціал користувачів.

OPPO A40m у кольорі Іскристий Чорний (Sparkle Black) вже доступний в Україні. Його можна придбати за акційною ціною 8499 грн на сайтах та у магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.