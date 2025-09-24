OPPO пропонує спеціальні ціни на смартфони А5 та А5х

24 сентября 2025, 22:57

OPPO A5 та ОРРО A5x для тих, хто цінує витривалість і надійність. Створені, щоб витримати найскладніші виклики повсякденного життя, ці моделі — це справжні витривалі гіганти із безкомпромісною надійністю.



Вони отримали великий акумулятор, посилений захист і сучасну комплектацію, а також доступні за спеціальною ціною.

Обидві моделі оснащені акумулятором на 6000 мАг із терміном служби до 5 років. Це до 16,34 години перегляду відео на YouTube, 26,6 години голосових дзвінків або 450 годин у режимі очікування. Технологія швидкої зарядки 45 Вт SUPERVOOC Flash Charge дозволяє зарядити смартфон до 30% лише за 21 хвилину, а повністю — за 84 хвилини.Смартфони OPPO A5 та ОРРО A5x мають сертифікацію IP65, відповідають військовим стандартам ударостійкості та отримали відзнаку SGS Gold Label. Усі важливі порти — як-от слот для SIM-карти — герметизовані силіконовими прокладками, а роз’єм USB-C захищено водонепроникним гніздом. Усередині пристроїв критичні компоненти додатково захищено спеціальними піноматеріалами та клеєм, що знижує вплив вібрацій і ударів.Подвійно загартоване скло витримує удари на 160% сильніше за звичайне, а корпус зі сплаву високої міцності додатково захищає внутрішні компоненти.Обидва пристрої працюють на процесорі Snapdragon® 6s Gen1 і оснащені яскравим дисплеєм із піковою яскравістю до 1000 ніт, режимом гучності 300% Ultra Volume Mode та підтримкою Seamless Network Switching 2.0. А операційна система ColorOS 15 з Trinity Engine забезпечує плавну роботу смартфонів протягом 48 місяців.Для зйомки OPPO A5 отримав 50 Мп основну камеру, 2 Мп сенсор глибини й фронтальну камеру на 5 Мп. OPPO A5x оснащений 32 Мп основною камерою з автофокусом і 5 Мп фронтальною. Додатково A5x має ІЧ-порт для керування сумісною технікою.МЕГА комплектація також включає зарядний блок та захисний чохол.На додачу до перелічених фішок цих смартфонів, компанія ОРРО AED Україна підготувала спеціальну пропозицію для своїх клієнтів. Так, можна отримати знижку на OPPO A5x (4/128 ГБ) та OPPO A5 (6/128 ГБ) з 22 вересня по 05 жовтня і придбати смартфони лише за 5 555 грн та 6 499 грн відповідно. А OPPO A5 (8/256 ГБ) за спеціальною ціною 7 499 грн можна придбати з 29 вересня по 12 жовтня 2025 року.