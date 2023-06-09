Galaxy Fold5 і Flip5 цього року покажуть раніше - названа дата заходу

9 июня 2023, 13:15

Компанія Samsung підтвердила недавні чутки про те, що захід Galaxy Unpacked цього року пройде раніше, ніж зазвичай. На ньому, як очікується, покажуть складні смартфони Galaxy Fold5 і Flip5.

Літній захід Galaxy Unpacked, на якому Samsung завжди і презентує складні новинки, цього року пройде 27 липня, а не наприкінці серпня. Тобто смартфони покажуть приблизно на місяць раніше, ніж зазвичай. Звичайно, це не обов'язково: Samsung підтвердила лише дату заходу, але нічого не говорила про смартфони. Але раніше складні новинки завжди показували саме на Galaxy Unpacked.



Крім того, можна зазначити, що захід уперше відбудеться в Південній Кореї. Раніше Samsung проводила їх у Європі та США.



Згідно з численними чутками, Galaxy Fold5 мало відрізнятиметься від Fold4 зовні, а ось Flip5 отримає великий зовнішній екран. При цьому обидва апарати нарешті перейдуть на крапельні шарніри, що дасть змогу зробити їх тоншими.

(С) Smartphone.ua