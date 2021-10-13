Ещё одна премьера Samsung Unpacked состоится до конца этого года

13 октября 2021, 9:15

Компания Samsung намерена провести в этом году ещё одно мероприятие Unpacked — в ходе них традиционно представляют новейшую электронику производителя.

Уже известна дата события, хотя о готовых к премьере новинках пока остаётся только догадываться.

В этом году уже состоялись три Samsung Unpacked. Стоит отметить, что обычно они посвящаются значимым моделям. Так, первая премьера в этом году была посвящена флагманской серии Samsung Galaxy S21, вторая — серии ноутбуков, а третья — смартфону с гибким дисплеем Galaxy Z Fold 3 и другим устройствам.



Новое мероприятие Unpacked состоится 20 октября, будет организована прямая трансляция в Сети с места событий. Пока нет достоверных данных, что именно производитель намерен представить. В соответствии с традиционным расписанием Samsung речь может идти о «бюджетном флагмане» Samsung Galaxy S21 FE. Тем не менее неоднократно появлялись слухи о том, что выпуск FE-версии будет или отложен на неопределённый срок, или полностью отменён.



Выпуск флагманов серии Galaxy Note не планируется в этом году и, возможно, больше никогда — поэтому соответствующей премьеры ожидать тоже не стоит, как и релиза планшетов Galaxy Tab S8, которые, вероятно, не увидят свет раньше 2022 года.



Как сообщается в приглашении самой Samsung, в ходе мероприятия предусмотрено «открытие нового опыта самовыражения с помощью технологии» — что бы это ни значило. Стоит отметить, что на 19 октября намечена одна из самых значимых премьер смартфонов в этом году — ожидаемого многими Google Pixel 6, а 18 октября — Apple Unleashed, поэтому Samsung придётся приложить немалые усилия, чтобы привлечь внимание после столь громких событий.

(С) 3dnews