14 июня 2023, 13:15

Зовнішній екран Samsung Galaxy Flip5 стане набагато кориснішим

Смартфон Samsung Galaxy Flip5, який можуть представити вже в липні, як відомо, отримає досить великий зовнішній екран. І нові дані говорять про те, що цей елемент у пристрої буде цілком корисним.

Наприклад, у Flip5 буде унікальний режим роботи Google Maps саме для зовнішнього дисплея. Смартфон дозволить прокладати маршрути без необхідності розкривати смартфон і користуватися основним екраном.

Також, імовірно, новинка отримає спеціальні режими для роботи з YouTube і Messages, пише smartphone.ua

Flip5 дозволить працювати з адаптованою клавіатурою, переглядати web-сторінки та перевіряти календар. Очікується, що всі або майже всі фірмові додатки Samsung будуть адаптовані для зовнішнього екрана.

Нагадаємо, Flip5 отримає зовнішній дисплей діагоналлю 3,4 дюйма. Він буде меншим, ніж у Motorola Razr Plus (Moto Razr 40 Ultra), але в рази більшим, ніж у Flip4.
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