Відбувся офіційний анонс смартфона OPPO A6 Pro

18 октября 2025, 22:09

OPPO AED Україна презентує новий смартфон OPPO A6 Pro, оснащений потужним акумулятором на 7000 мАг із технологією швидкої зарядки (Flash Charge) для впевненого користування.



Завдяки захисту від води та пилу за стандартом IP69 і військовому сертифікату ударостійкості (Military-Grade Shock Resistance), OPPO A6 Pro стане надійним супутником для щоденного використання, а його тонкий, обтічний дизайн, AMOLED дисплей із частотою оновлення 120 Гц, а також Trinity Engine і Luminous Rendering Engine на базі ColorOS 15 забезпечують надзвичайно плавний досвід у всьому: від віддаленої роботи та ігор до подорожей і розваг.



Завдяки конструкції з графітовими елементами високої щільності, батарея ємністю 7000 мАг встановлює новий стандарт автономності смартфонів. OPPO A6 Pro забезпечує до 20 годин відтворення відео у 720p на YouTube, 58,6 години розмов у режимі вимкненого екрана та 27,2 години голосових дзвінків у WhatsApp, гарантуючи надійне цілодобову автономність.

Окрім великої ємності, акумулятор також довше зберігає максимальну продуктивність. Тести показали, що після 1 830 циклів заряджання — тобто понад п’ять років типового використання — акумулятор зберігає понад 80% початкової місткості. Завдяки технології 80Вт SUPERVOOCTM Flash Charge OPPO A6 Pro можна повністю зарядити лише за 61 хвилину, тож смартфон завжди готовий працювати, коли це потрібно.



OPPO A6 Pro продовжує традицію А серії, що вирізняється витривалістю та міцністю. Завдяки цільній середній рамці й захисту ключових компонентів за допомогою ущільнюючої піни та клею, смартфон отримав захист від води та пилу за стандартом IP69. Це гарантує надійний захист від рідин і запобігає проникненню пилу навіть у складних умовах.

Зовнішнє скло AGC DT-Star D+ Crystal Shield забезпечує додатковий захист від подряпин і ударів, а всередині використовується власна розробка- алюмінієвий сплав OPPO AM04 підвищеної міцності, який витримує до 1 000 згинань і захищає материнську плату та інші ключові компоненти. Завдяки таким інноваціям OPPO A6 Pro також отримав сертифікат військового рівня ударостійкості.

На противагу міцній конструкції A6 Pro, його витончений AMOLED дисплей дарує захопливу картинку. Ультраяскравий дисплей підтримує роздільну здатність 1080 × 2 374 та частоту оновлення до 120 Гц, що забезпечує не тільки плавну роботу, але й чудову, чітку якість зображення без розмиття та мерехтіння. Завдяки піковій яскравості 1 400 ніт дисплей чудово відображає кольори навіть під прямим сонячним світлом.



Плавність роботи доповнюється бездоганним користувацьким досвідом без затримок. Завдяки системному рішенню, вбудованому в ColorOS 15, запатентований OPPO Trinity Engine покращує загальну плавність і стабільність системи, а Luminous Rendering Engine забезпечує рівень паралельних анімаційних ефектів, який зазвичай можна побачити тільки на флагманських пристроях.



OPPO A6 Pro гарантує стабільний зв’язок у будь-яких умовах. ШІ Покращення мережі 3.0 (AI LinkBoost 3.0) — власна технологія OPPO на базі штучного інтелекту для поліпшення стабільності з’єднання та перемикання мереж — розумно визначає, перемикає та пришвидшує мережі, суттєво покращуючи з’єднання навіть у складних умовах.

ШІ Покращення мережі 3.0 також виявляє та пріоритезує трафік онлайн-ігор, зменшуючи затримки у слабких чи перевантажених мережах, а ексклюзивна ШІ Ігрова антена (AI Game Antenna) додатково посилює сигнал під час горизонтального хвату, уникаючи перекриття антен пальцями. Завдяки підтримці мереж 4G+ смартфон забезпечує швидше завантаження та плавну роботу ігор різного рівня.Маючи товщину лише 8 мм і вагу 188 г, OPPO A6 Pro з елегантною металевою рамкою з текстурою unibody зручно лежить у руці. Завдяки чотиристоронньому дизайну з рамками товщиною лише від 1,67 мм і дисплею рівня IMAX із співвідношенням екрана до корпусу 93% смартфон відкриває новий рівень для ігор та перегляду фільмів.OPPO A6 Pro (8/256 ГБ) доступний в Україні у кольорах Космічний синій (Stellar Blue) та Сріблясто-титановий (Lunar Titanium) на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр, Rozetka та інших.З нагоди старту продажів OPPO A6 Pro пропонується за спеціальною ціною 11999 грн у період 13/10-02/11.