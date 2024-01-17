OPPO презентує планшет Pad Neo - металевий корпус та чудові можливості

17 января 2024, 15:45

OPPO AED Україна представила новий планшет OPPO Pad Neo на операційній системі Android 13 з оболонкою ColorOS 13.2.

Завдяки провідному в галузі 11,4-дюймовому ReadFit дисплею з роздільною здатністю 2.4K та співвідношенням сторін 7:5, чотирьом динамікам з технологією Dolby Atmos, тривалій автономній роботі, а також набору розумних і зручних функцій для підключення різних пристроїв, OPPO Pad Neo забезпечує відмінні можливості для розваг з винятковим комфортом, яким користувачі можуть насолоджуватися протягом усього дня.

Особливістю нового OPPO Pad Neo є 11,4-дюймовий дисплей з частотою оновлення 90 Гц та із співвідношенням сторін 7:5, що забезпечує підвищений комфорт завдяки розширеній зоні огляду та більш універсальному співвідношенню сторін. У порівнянні зі звичайними дисплеями планшетів зі співвідношенням сторін 5:3 з аналогічною довжиною діагоналі екрана, OPPO Pad Neo пропонує майже 7% додаткової площі екрана. Маючи пропорції, подібні до пропорцій звичайної книги, співвідношення сторін екрана 7:5 також забезпечує більш звичний візуальний досвід, залишаючись практично незмінним незалежно від того, чи використовується він у альбомному, портретному або розділеному на дві частини режимі.

Дисплей також перевершує деякі флагманські планшетні пристрої завдяки високій роздільній здатності, високій частоті оновлення та високій точності передачі кольору. Завдяки вражаючій роздільній здатності 2408 x 1720 з щільністю 260PPI, приголомшливому 96% колірному охопленню NTSC і піковій яскравості 400 ніт, OPPO підняла чіткість і яскравість дисплеїв планшетів середнього класу на абсолютно новий рівень в Pad Neo.



Завдяки технології зниження рівня синього світла та режиму інтелектуального регулювання колірної температури, планшет допомагає зменшити навантаження на очі та мінімізувати порушення режиму сну, спричинені надмірним впливом синього світла дисплея. Екран Pad Neo також першим отримав сертифікати відповідності стандартам Circadian Friendly та Full Care Display 2.0 від TÜV Rheinland на знак визнання його сприятливого для очей впливу, що виходить за рамки галузевих стандартів.

Безперешкодне поєднання роботи та розваг на різних пристроях стає природним на OPPO Pad Neo. Коли Pad Neo розміщується поруч із сумісним телефоном, обидва пристрої автоматично з'єднуються, щоб розблокувати набір функцій, які можна використовувати з бездоганною синхронізацією як на планшеті, так і на телефоні.



Завдяки функції Дублювання екрана тепер простіше, ніж будь-коли, відобразити екран телефона на планшеті, щоб розкрити весь потенціал додатків і можливостей, які раніше були обмежені через менший екран. А Синхронізація вмісту дозволяє синхронізувати буфер обміну та медіафайли, і коли ви будете знімати відео чи робити фото, знімок або запис екрана з вашого телефона, файли автоматично будуть зʼявлятися на планшеті.



Живить OPPO Pad Neo динамічна комбінація підтримки швидкого заряджання SUPERVOOC 33 Вт і великого акумулятора ємністю 8 000 мАг, що забезпечує швидку підзарядку і тривале використання протягом усього дня. Крім того, планшета вистачить на неймовірних 514 годин роботи в режимі очікування.



Великого об'єму пам'яті у 128 Гб вистачить для зберігання всіх важливих файлів та мультимедіа. Розширюйте місткість сховища, додатково встановлюючи карту microSD до 1Тб та отримайте ще більше простору для фото, відео та файлів. До того ж, планшет має функцію розширення RAM до 16 ГБ за допомогою технології OPPO RAM Expansion.



Завдяки технології Dolby Atmos та чотирьом динамікам звук також виходить на новий рівень. Завдяки Dolby Atmos ви можете насолоджуватися багатовимірним звуком з неймовірною чіткістю та деталізацією.

Надійний процесор MediaTek Helio G99, подвійна 8 МП фронтальна і основна камери, звукове середовище Omnibearing і можливості розширення пам'яті роблять OPPO Pad Neo дуже універсальним варіантом на ринку планшетів.ОРРО Pad Neo вирізняється не лише продуктивністю. Преміальний цільнометалевий корпус, ретельно розроблена задня панель космічного сірого кольору з центральною камерою створює елегантну візуальну естетику та зручніший хват, щоб користувачі могли по-справжньому зануритися у розваги, які дарує Pad Neo протягом усього дня.В Україні з 15 січня планшет OPPO Pad Neo з Wi-Fi 6 ГБ+128 ГБ можна придбати за 12999 грн та за 14999 грн модель з 4G LTE 8 ГБ+128 ГБ.

Також на період старту продажів при покупці планшету можна отримати фірмовий чохол ОРРО у подарунок. Він не тільки підкреслить витончений дизайн нового планшета, але й слугуватиме додатковим захистом від подряпин і під час падінь.

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