Глобальний реліз ColorOS 16

OPPO представила ColorOS 16 — наступне покоління власної оболонки операційної системи, що дебютує разом із серією Find X9.

Оновлення задає нові стандарти плавності, розумних функцій і взаємодії між пристроями, забезпечуючи надзвичайну чутливість і нові можливості кросплатформенності для користувачів OPPO у всьому світі.



Після успішного впровадження технології Parallel Animation (Паралельна анімація) у ColorOS 15, нова версія представляє Seamless Animation — рішення, що забезпечує миттєву, безперервну реакцію системи на кожну дію користувача.

Цей новий рівень плавності відчувається в найрізноманітніших сценаріях: під час відкриття та закриття додатків з головного екрана, панелі застосунків або через глобальний пошук, під час жестового перемикання між застосунками чи навігації між віджетами. У фірмових застосунках OPPO анімація починається з точки дотику й так само природно повертається при закритті, створюючи цілісне візуальне враження та інтуїтивну логіку взаємодії.

За цю плавність відповідають два ключові технологічні рушії: оновлений Luminous Rendering Engine та Trinity Engine.

Luminous Rendering Engine керує усіма візуальними елементами, обробляючи їх паралельно. Це повністю усуває «залипання» та розриви в анімації, забезпечуючи стабільно плавну роботу навіть при високому навантаженні.

Для інтенсивних сценаріїв, таких як ігри чи багатозадачність, розроблено Trinity Engine, який поєднує покращення на рівні чипа з розумним розподілом ресурсів. Це дозволяє підтримувати швидкодію та енергоефективність.

Крім флагманських моделей, ColorOS 16 також оптимізований для пристроїв початкового рівня — завдяки програмі Project Breeze, що забезпечує стабільну роботу навіть на менш потужному обладнанні.

ColorOS 16 отримав оновлений вигляд, натхнений взаємодією світла і тіні в природному середовищі. Інтерфейс став ще чистішим, лаконічнішим і легшим у сприйнятті.

Користувачі можуть персоналізувати телефон, встановивши у якості шпалер Motion Photos або відео, обираючи шрифти з великої колекції або дозволивши ШІ підібрати стиль тексту відповідно до шпалер.

Вперше в ColorOS з’являється повноекранний Always-On Display: він дозволяє одночасно бачити зображення екрана блокування і важливу інформацію. Один дотик — і AOD плавно переходить у повноцінний екран блокування.

Завдяки Flux Home Screen можна змінювати розмір папок або іконок застосунків, роблячи їх вищими, ширшими чи більшими. При цьому макет головного екрана автоматично підлаштовується до нової форми.



До інструментів редагування фото додано функцію AI Portrait Glow. Вона покращує портрети, зроблені за слабкого освітлення, оптимізуючи тон шкіри та баланс світла одним дотиком.

AI Portrait Glow доповнює набір ШІ-інструментів OPPO: AI Eraser, AI Unblur та AI Reflection Remover — усі вони дозволяють швидко покращити фотографії без складного редагування.

Відеоредактор також зазнав оновлення: функція Master Cut дає змогу обрізати фрагменти, керувати швидкістю, додавати музику, кадрувати відео, накладати текст, фільтри та вручну коригувати контрастність, яскравість і насиченість.

OPPO продовжує вдосконалювати роботу в межах екосистем. Минулорічна функція Touch to Share забезпечила плавну передачу даних між пристроями на ColorOS 15 та iOS, а O+ Connect — розширену інтеграцію з Mac для Find N5.

У ColorOS 16 O+ Connect підтримує і Mac, і Windows. Користувачі можуть керувати файлами смартфона з комп’ютера або навіть дистанційно керувати комп’ютером зі свого телефону.

Функція Дублювання Екрану (Screen Mirroring) дозволяє транслювати до пʼяти застосунків одночасно та керувати ними за допомогою миші та клавіатури. Це особливо зручно під час зустрічей, лекцій або коли немає можливості взаємодіяти з телефоном безпосередньо.



ColorOS 16 — це поєднання плавної роботи, інтелектуальних функцій і розширених можливостей взаємодії в єдиній платформі. Це втілення бачення OPPO щодо майбутнього мобільного досвіду.

Оновлення ColorOS 16 дебютує на новій серії Find X9. Слідкуйте за подальшими анонсами, щоб першими оцінити його можливості у повному обсязі.