OPPO презентувала ColorOS 15

15 января 2025, 13:45

OPPO офіційно представила ColorOS 15, нову версію власної операційної системи на базі Android.

ColorOS 15 створена, щоб покращити продуктивність та забезпечити ще більш якісний користувацький досвід. Система отримала цілу низку вдосконалених функцій на основі штучного інтелекту від Microsoft, оновлений дизайн і покращену систему безпеки.

«Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з Microsoft, яка є піонером у галузі впровадження ШІ. Microsoft закладає міцний фундамент для мовних функцій ColorOS 15. Це економить час користувачів OPPO, гарантуючи, що передові інструменти ШІ завжди будуть під рукою», - сказала Ніколь Чжан, генеральний директор з продуктів ШІ в OPPO.

ColorOS 15 пропонує оновлений механізм налаштування головного екрану, який дозволяє користувачам отримати більше контролю над розташуванням віджетів, іконок і тем. Адаптивні шпалери, створені за допомогою ШІ, автоматично підлаштовуються під уподобання користувача, створюючи унікальний стиль.Операційна система використовує новий HyperEngine 5.0 від OPPO, що оптимізує розподіл ресурсів для плавної багатозадачності та кращого ігрового досвіду. Тестування показало підвищення швидкості запуску додатків на 15% та зниження споживання батареї на 10% під час інтенсивних навантажень.Always-On Display 2.0

Оновлений Always-On Display підтримує інтерактивні анімації та контекстуальні віджети, включно з керуванням музикою, подіями календаря і сповіщеннями в реальному часі, без потреби розблоковувати телефон.



Оновлені функції, такі як Private Safe 3.0 і AI-Powered App Permissions, допомагають користувачам ефективніше керувати конфіденційними даними та отримувати сповіщення у разі несанкціонованого використання додатків. Система повністю відповідає останнім глобальним стандартам конфіденційності.

ColorOS 15 забезпечує безперебійне підключення та синхронізацію між смартфонами OPPO, планшетами, смарт-годинниками та іншими пристроями. Нова функція Smart MirrorLink спрощує обмін файлами, дзеркальне відображення екрана та синхронізацію сповіщень.



OPPO додала вдосконалені функції голосового асистента, покращені налаштування контрасту та систему жестів для навігації, адаптовану для користувачів з обмеженими можливостями.



Використовуючи передові моделі штучного інтелекту Microsoft, AI Speak читає веб-сторінки вголос, дозволяючи користувачам споживати вміст без допомоги рук, скорочуючи час, що витрачається на перегляд екрана. Ця функція покликана зробити багатозадачність простішою, а вміст доступнішим.



Інтегрована в OPPO Документи та додаток Voice Translate технологія штучного інтелекту від Microsoft забезпечує точний переклад у режимі реального часу. Ці інструменти долають мовні бар'єри за лічені секунди, пропонуючи неперевершену зручність для міжнародного спілкування.

У нових програмах «Диктофон» і «Нотатки» з'явилася функція аудіотранскрипції зі штучним інтелектом, яка забезпечує точне й ефективне перетворення вимовлених слів у текст. Ці інструменти допомагають користувачам залишатися організованими та заощаджувати час.ColorOS 15 з передовими можливостями штучного інтелекту від Microsoft дебютувала на глобальному лончі серії OPPO Find X8, а розгортання у всьому світі почнеться з 20 січня 2025 року, стартуючи з моделей Find X7 Pro, серії Reno 11 та окремих пристроїв серії A. OPPO реалізує поступове впровадження, щоб забезпечити сумісність з широким спектром пристроїв.