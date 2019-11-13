ColorOS 6 на базе Android 10: что нужно знать об оболочке смартфонов OPPO Reno

13 ноября 2019, 15:15

Производитель смартфонов OPPO презентовал пользователям смартфонов OPPO Reno в Индии тестовую версию оболочки ColorOS 6 на базе операционной системы Android 10.

Как только тестирование новой версии оболочки будет завершено, она станет доступной владельцам смартфонов OPPO Reno в других регионах, в том числе и в Украине.



Убедитесь, что вы используете самую новую официальную версию ColorOS (версия: CPH1917EX_11.A.12_0120_201909252249).

Зайдите в меню «Настройки», выберите пункт «Обновление» и нажмите кнопку «Настройки» в правом верхнем углу.

Нажмите «Тестовая версия», введите ваши данные и поставьте галочку в квадратике, если вы соглашаетесь с «Условиями и политикой конфиденциальности». Далее выберите «Применить сейчас» и завершите свою заявку.

Вернитесь к разделу «Обновление системы» и нажмите «Загрузить сейчас», чтобы обновить пробную версию.



Предлагаем рассмотреть некоторые особенности тестовой версии оболочки ColorOS 6 на базе операционной системы Android 10.



Дополняя безрамочный дизайн смартфонов OPPO Reno, оболочка ColorOS предлагает пользователям общесистемный, персонализированный ночной режим.

Компания применила иной подход к градации цветов, который значительно усиливает контрастность и добавляет ощущение глубины каждой странице. Ночной режим уменьшает нагрузку на глаза и визуально выделяет то, что находится на переднем плане, улучшая эффективность и качество чтения и экономя ресурс батареи одновременно. Функция планирования автоматически переводит систему и указанные вами приложения (программы) в ночной режим в соответствии с выбранным планом.



Оболочка ColorOS оптимизирована для удобного управления жестами как с левой, так и с правой стороны экрана:

для возврата проведите пальцем с любой стороны экрана к центру;

для перехода между приложениями проведите пальцем влево или вправо в нижней части экрана;

для возврата к последнему использованному приложению проведите пальцем с любой стороны экрана к центру и удерживайте палец;

чтобы открыть Google Помощник проведите пальцем по диагонали с любого нижнего угла.



ColorOS имеет три набора жестов навигации под различные потребности, в том числе проведения пальцем по бокам экрана, проведение пальцем с нижней части экрана вверх и виртуальные кнопки.



Теперь пользователи Android 10 могут дать выбранному приложению разрешение на получение информации о местонахождении «Только при использовании». Это повышает безопасность данных телефона и экономит ресурс батареи, запрещая приложениям запрашивать данные геолокации в фоновом режиме.



Каждый раз, когда приложение пытается получить данные о геолокации в фоновом режиме, пользователь будет получать уведомления. Если владелец смартфона не хочет, чтобы приложение получало данные о его местонахождении, можно просто отключить разрешение на получение данных геолокации приложением, когда оно не используется.



Оболочка ColorOS стоит на защите конфиденциальности пользователей. Компания ОPPO упростила управление разрешениями, а также типами информации, доступ к которой могут получать приложения.



MAC-адрес вашего устройства будет меняться случайным образом каждый раз при подключении к сети Wi-Fi, чтобы предотвратить получение доступа к вашему MAC-адресу с целью выяснения IMEI-номера вашего устройства или отслеживания вашего местонахождения. Активировав эту функцию, MAC рандомизация поможет скрыть ваш уникальный MAC-адрес и защитит конфиденциальность пользователей смартфонов OPPO Reno во время совместного пользования сетью Wi-Fi.



Android 10 представил новую функцию под названием Digital Wellbeing. С ее помощью вы узнаете о том, сколько времени в день вы проводите в телефоне. Кроме того, функция показывает, в течение какого времени вы используете каждое из приложений; считает, сколько раз в течение дня вы разблокировали телефон и сколько уведомлений получили. Пользователям также доступны полезные функции App Timers и Wind Down, которые помогают лучше управлять своим временем.