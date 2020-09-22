OPPO представляют ColorOS 11 с широкими возможностями кастомизации

22 сентября 2020, 8:45

Ведущий мировой производитель смарт-устройств OPPO провел глобальную онлайн-презентацию своей обновленной оболочки ColorOS 11.

Таким образом, OPPO вошли в историю как одни из первых OEM-производителей, которые использовали последнее обновление Android 11. Руководствуясь концепцией Make Life Flow (Управляй жизнью плавно) ColorOS 11 поддерживает популярные стандартные функции Android, а также предоставляет широкие возможности UI-кастомизации пользователям OPPO. Лонч ColorOS 11 состоялся сразу после публичной презентации Android 11 от Google, что свидетельствует о тесном сотрудничестве между двумя компаниями.

Новый уровень UI-настройки для раскрытия вашей индивидуальности

ColorOS 11 предлагает беспрецедентный уровень настройки интерфейса, чтобы пользователи могли создавать собственные заставки Always-On Display, обои, шрифты, иконки и мелодии звонка. Это обновление также улучшает темный режим стандартного Android благодаря трем цветовым схемам и уровням контрастности. Кроме того, новая версия OPPO Relax 2.0 позволяет пользователям создавать свои собственные миксы белого шума предлагает большую коллекцию звуков городов всего мира.

«Ориентация новой ColorOS 11 на UI-кастомизацию базируется на желании клиента получить более персонализированный и уникальный опыт работы со смартфоном, — говорит Линн Нет, руководитель проекта OPPO ColorOS Design. — Команда ColorOS прислушалась к отзывам пользователей для улучшенной UI-настройки, предложив более персонализированный интерфейс, включающий широкий спектр функций. Таким образом мы предоставляем пользователям возможности для демонстрации своей индивидуальности, креативности и эффективного управления своими смартфонами».

Эффективность выше, чем когда-либо

ColorOS 11 оснащена новыми уникальными функциями, которые повышают эффективность работы и жизни. Среди них — Three-Finger Translate (трёхпальцевый переводчик) на базе Google Lens — первая функция, созданная благодаря сотрудничеству OPPO и Google. Переводчик захватывает и переводит текст с помощью простого снимка экрана, сделанного тремя пальцами.

Flexdrop —еще одна новая функция, которая обеспечивает простое и интуитивно понятное решение для многозадачности. Пользователи могут смотреть видео и читать текст одновременно, что особенно оценят геймеры и любители видео. Пользователи смогут также переключаться между различными устройствами в системе умного дома, управляя ими через новое меню управления устройствами без необходимости загрузки дополнительных приложений.

Чтобы максимизировать возможности аккумулятора, новый режим энергосбережения Super Power Saving Mode позволяет пользователям выбирать шесть самых важных приложений для работы в условиях низкого заряда. Между тем, Battery Guard предотвращает повреждение аккумулятора из-за чрезмерной зарядки при нестабильном напряжении, изучая привычки пользователя. Ночью технология Battery Guard останавливает зарядку, как только она достигает 80%, а к тому времени, как пользователь просыпается, программа возобновляет процесс для достижения полной зарядки.

Беспрецедентные возможности, чтобы «управлять жизнью плавно»

Хотя высокая частота кадров в отрасли считается прогрессом, из-за нее у телефонов часто возникают ошибки и задержки. Чтобы избежать этого, ColorOS 11 оснащен UI First 2.0, который сочетает в себе запатентованный OPPO двигатель с Quantum Animation (квантовой анимацией) для уменьшения задержек и лагов. Это ускоряет RAM на 45%, улучшая скорость отклика на 32% и частоту кадров на 17%.

Еще одно полезное нововведение — это AI-функция предварительной загрузки приложений. Она изучает поведение пользователя и приложения, которые он использует чаще всего, и сокращает время загрузки. SuperTouch также интеллектуально идентифицирует, в каких условиях пользователь использует смартфон, и соответственно оптимизирует скорость отклика на прикосновения, улучшая плавность работы системы.

Повышенное внимание к безопасности и конфиденциальности пользователей

ColorOS 11 включает в себя недавно добавленные параметры конфиденциальности Android 11, создавая ряд дополнительных функций защиты конфиденциальности и безопасности данных. Private System создает отдельную систему, где вторая версия программ и данных работает независимо от оригинала и доступна только с помощью отдельного сканирования отпечатков пальцев или пароля.

Новый ярлык для блокировки приложений App Lock позволяет пользователям блокировать приложения с помощью пароля, отпечатка пальца или сканера лица. Система разрешений также была улучшена. Этого удалось достичь благодаря временным разрешениям, которые сбрасывают доступ к камере, микрофону и геолокации, когда приложение долго не используется. При автоматическом сбросе разрешений в приложении используются разрешения по умолчанию, если они не использовались долгое время. Кроме того, хранилище ограничивает доступ к памяти телефона, спрашивая разрешение пользователя.

Быстрое и наиболее расширенное обновление в истории ColorOS

Текущая бета-версия ColorOS 11 предлагает технически подкованным пользователям протестировать новые функции и поделиться впечатлениями. Официальная же версия появится в ближайшие недели. ColorOS 11 будет выпускаться поэтапно для разных смартфонов - начиная с серий Find X2 и Reno3. Обновление полноценной версии будут охватывать более 28 моделей телефонов, включая серии Find, Reno, F, K и A.