Samsung близка к презентации нового пользовательского интерфейса One UI 3.0

8 сентября 2020, 13:15

Ещё в июле начали появляться первые слухи о новой версии фирменной оболочки интерфейса Samsung One UI.

В прошлом месяце Samsung анонсировала бета-версию One UI 3.0, однако она будет доступна только для разработчиков в Южной Корее и США. Но согласно новым слухам, первая публичная бета-версия новой оболочки может быть выпущена раньше, чем ожидалось.