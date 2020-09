Samsung близка к презентации нового пользовательского интерфейса One UI 3.0

8 сентября 2020, 13:15

Ещё в июле начали появляться первые слухи о новой версии фирменной оболочки интерфейса Samsung One UI.

В прошлом месяце Samsung анонсировала бета-версию One UI 3.0, однако она будет доступна только для разработчиков в Южной Корее и США. Но согласно новым слухам, первая публичная бета-версия новой оболочки может быть выпущена раньше, чем ожидалось.

Samsung недавно выпустила обновление для приложения Samsung Wearable c номером версии 2.2.33.2008.21.61. Внимательные пользователи обнаружили, что в журнале изменений для новой версии приложения упоминается поддержка R OS. Вполне вероятно, что речь идёт об Android 11, которая как раз должна получить маркетинговое название, начинающееся на букву «R». Это свидетельствует о том, что Samsung начала обновлять свои приложения и службы для обеспечения совместимости с Android 11, вместе с которой дебютирует и One UI 3.0.Учитывая этот факт, можно предположить, что Samsung уже совсем скоро объявит о запуске публичной бета-версии Android 11. Предполагается, что это случится либо в последнюю неделю сентября, либо в начале октября. Напомним, что смартфоны серии Galaxy S20 первыми получат новую операционную систему и One UI 3.0.(C) 3dnews