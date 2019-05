Samsung представила обновленное ПО One UI для носимых устройств

30 мая 2019, 10:45

Компания Samsung Electronics представила новое программное обеспечение для носимых устройств Galaxy Watch, Gear Sport и Gear S3.

Обновление включает в себя яркий и лаконичный интерфейс Samsung One UI, разработанный для естественной и удобной навигации без лишних деталей и позволяющий быстро и на интуитивном уровне управлять гаджетами. ПО также предлагает новый дизайн циферблата, оптимизированную работу батареи и расширенные функции для фитнеса и мониторинга состояния здоровья с помощью платформы Samsung Health.



One UI – понятный и упрощенный интерфейс, разработанный для упрощения просмотра контента и использования устройств Samsung. Обновленная графика теперь включает яркие анимационные элементы, которые высвечиваются, когда пользователь зарабатывает достижение. Стилизованный интерфейс One UI на носимых устройствах синхронизируется с одноименным на смартфонах Galaxy, чтобы цвета и дизайн на разных устройствах сочетались и выглядели гармонично.



Обновленные настройки стали более наглядными, позволяя легче настраивать устройство и управлять им. В число новых функций, доступных в настройках, вошли возможность включения/выключения экрана при прикосновении, управление частотой и временем ежедневных обновлений сервиса Daily briefing, а также включение/выключение ночного режима в зависимости от того, когда пользователь ложится спать.



В магазине Galaxy Store пользователям доступен широкий выбор новых циферблатов, с помощью которых можно украсить устройство на свой вкус.



Улучшенные функции отслеживания здоровья и уровня физической активности



Благодаря новым функциям Samsung Health на устройствах Galaxy Watch, Gear Sport и Gear S3 пользователи смогут следить за самочувствием физической активностью.



Ежедневная активность: теперь при запуске приложения Samsung Health на дисплее устройства отображается экран ежедневной статистики (Daily Activities screen) с отчетом об употребленных калориях, активности и тренировках пользователя в течение дня.

Оптимизированный трекинг тренировок: Мониторинг активности стал проще и удобнее в использовании – как на соответствующем виджете, так и в приложении Samsung Health, – благодаря этому тренировки пользователей станут еще более эффективными. Данные об активности с носимого устройства постоянно синхронизируются со смартфоном, обеспечивая точную запись упражнений на обоих устройствах. Обновление также включает дополнительные тренировки для плавания на открытом воздухе.

Усовершенствованный мониторинг состояния здоровья2: Обновленное ПО включает более точное отслеживание сердечного ритма пользователя с уведомлением о слишком частом сердцебиении, превосходящем заранее указанный уровень. Мониторинг сна также стал более подробным: приложение указывает стандартные показатели сна пользователя в сравнении со средними показателями для его возрастной группы.



Дополнительные параметры оптимизации батареи в новом обновлении обеспечат лучшую производительность устройств и увеличение продолжительности их автономной работы благодаря автоматическому закрытию приложений, работающих в фоновом режиме, и корректировке настроек, влияющих на потребление энергии. Пользователи также могут самостоятельно изменять настройки энергосбережения аккумулятора, в том числе управлять яркостью и временем отключения экрана.