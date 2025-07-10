Армия США проводит испытания робокойотов

Они будут отпугивать птиц и мелкую живность от дорогостоящей военной техники.
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Игровой руль SVEN GC-W650 0.00