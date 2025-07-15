Минобороны обновило онлайн-сервис для производителей вооружения и техники

Речь идет о сервисе "Окно для производителя ВВТ" на сайте mil-tech.mod.gov.ua. В Минобороны назвали его "точкой входа нового оружия и техники в армию".
На этой онлайн-платформе украинские оружейники могут узнать алгоритмы действий подготовки своей продукции к кодификации, загрузить типовые формы необходимых документов и ознакомиться с разъяснениями по кодификации беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.
Чтобы подать заявку на кодификацию нового образца вооружения и военной техники, нужно перейти на сайт mil-tech.mod.gov.ua, нажать кнопку "Отправить заявку", заполнить электронную форму и прикрепить заранее подготовленные документы. О текущем статусе прохождения заявки производителя будут извещать на электронную почту.
В случае дополнительных вопросов Минобороны советует обращаться по email-адресу: mdalc@mil.ua или по телефону: 044 454 73 26.
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