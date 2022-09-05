5 сентября 2022, 9:15

К концу года РФ останется почти без снарядов, артиллерии и бронетехники

Полгода войны для РФ привели не только к колоссальным невосполнимым потерям в живой силе, но и к огромному расходу вооружений и военной техники, а из-за санкций РФ не может пополнять запасы вооружений.


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