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20 апреля 2022, 11:45
Джонсон еще "подкинет" артиллерии
Великобритания направит Украине больше артиллерийского вооружения.
Борис Джонсон убежден, что новая фаза войны станет именно артиллерийским конфликтом. Именно поэтому Украине необходимо больше артиллерии.
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