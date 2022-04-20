20 апреля 2022, 11:45

Джонсон еще "подкинет" артиллерии

Великобритания направит Украине больше артиллерийского вооружения.

Борис Джонсон убежден, что новая фаза войны станет именно артиллерийским конфликтом. Именно поэтому Украине необходимо больше артиллерии.
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