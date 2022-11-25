25 ноября 2022, 12:45

Київрада присвоїла Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва

Борис неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора.


Оцените новость:
  • 0 оценок