Українські БПЛА можуть вражати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км

«Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат», — наголосив керівник ГУР Кирило Буданов, вітаючи військовослужбовців з Днем воєнної розвідки.
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