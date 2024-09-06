В Дії 4 нові військові облігації

6 сентября 2024, 10:45

Військові облігації — це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію. Додали в застосунок 4 облігації з назвами міст на українському узбережжі:

Лазурне — ставка від 15,10%;Джарилгач — ставка від 15,75%;Гурзуф — ставка від 14,90%;Судак — ставка від 14,85%;Купуєте облігації — підтримуєте економіку України — отримуєте гроші назад із прибутком.Кошти з облігацій підуть на провізію, дрони, логістику, виплати військовим та медикам, а також підтримку економіки держави. А потім повернуться на карту єПідтримка з прибутком.