В Дії 4 нові військові облігації

Військові облігації — це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію. Додали в застосунок 4 облігації з назвами міст на українському узбережжі:
Лазурне — ставка від 15,10%;
Джарилгач — ставка від 15,75%;
Гурзуф — ставка від 14,90%;
Судак — ставка від 14,85%;
Купуєте облігації — підтримуєте економіку України — отримуєте гроші назад із прибутком.
Кошти з облігацій підуть на провізію, дрони, логістику, виплати військовим та медикам, а також підтримку економіки держави. А потім повернуться на карту єПідтримка з прибутком.