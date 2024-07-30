Армія+, папери – мінус: починається тестування нового додатку

Мобільний застосунок Армія+, який створюють військові для військових, розпочинає тест-драйв свого функціоналу.
Тестувальники пройдуться по всьому функціоналу, зокрема перевірять в роботі найбільш очікувану функцію — електронний рапорт.
Можна буде створити тестовий рапорт, згенерувати потрібний шаблон, вказати покроково потрібну інформацію, відправити на підпис командиру та надалі відслідковувати його статус.
Зазначається, що тестування буде закритим, у ньому візьмуть участь військові, які авторизовані в системі DELTA.