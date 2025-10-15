Vodafone запускає проєкт власної "зеленої" генерації для мобільної мережі

15 октября 2025, 15:15

Компанія успішно завершила тестування сонячних електростанцій на базових станціях і розпочинає їх встановлення на перших 100 об'єктах по всій Україні.



Vodafone Україна оголошує про початок масштабного проєкту з використання відновлюваних джерел енергії. Після успішного тестування технології на трьох пілотних об'єктах компанія розпочинає встановлення сонячних електростанцій (СЕС) на 100 базових станціях мобільного зв'язку по всій Україні.



В умовах постійних викликів для енергосистеми України Vodafone інвестує в рішення, яке дозволить знизити навантаження на електромережу та забезпечити додаткову стійкість критичної комунікаційної інфраструктури. Кожна базова станція отримає власну сонячну електростанцію з системою акумулювання енергії, що дозволить частково покривати енергопотреби об'єкта за рахунок відновлюваних джерел.

Протягом всіх 4 сезонів року компанія тестувала технологію на трьох базових станціях у Полтавській області та місті Дніпро.Пілотні об'єкти продемонстрували:

● Ефективну роботу гібридної системи «мережа + сонце»

● Значне зниження витрат на електроенергію з мережі

● Зменшення навантаження на електромережу в денний час

● Надійність технології в українських кліматичних умовах, особливо у періоди високої сонячної активності

● Підвищення стійкості роботи базових станцій



На основі успішних результатів тестування Vodafone розпочинає наступний етап:

● 100 базових станцій отримають СЕС до кінця 2025 та на початку 2026 року

● Загальна встановлена потужність СЕС: 360 кВт



Кожна система включає сонячні панелі та інвертори потужністю 3,6 кВт, які дозволяють використовувати генеровану сонцем енергію в період пікового навантаження або відключень мережі.



«Цей проєкт – наша відповідь на енергетичні виклики, з якими стикається Україна. Інвестуючи в зелені технології, ми не лише знижуємо витрати на електроенергію, але й зменшуємо навантаження на енергосистему країни. Це крок до більш стійкої та екологічної телекомунікаційної інфраструктури, яка працюватиме навіть в умовах обмежень у централізованій мережі, повʼязаних з блекаутами», – зазначив Технічний директор Vodafone Україна, Євгеній Фрунза.



Використання сонячної енергії дозволить Vodafone:

● Знизити споживання з централізованої електромережі на близько 300 МВт/год на рік

● Зменшити навантаження на енергосистему в пікові години

● Скоротити викиди СО2 на 210 тонн на рік

● Досягти економії за рахунок скорочення витрат на електроенергію

● Внести вклад у зелений перехід телекомунікаційної галузі



Проєкт відповідає загальносвітовому тренду переходу телекомунікаційних компаній на відновлювані джерела енергії. За даними досліджень Міжнародного енергетичного агентства (IEA), глобальні інвестиції в сонячну енергетику у 2025 році перевищать 450 мільярдів доларів, що робить її найбільш інвестиційно привабливим джерелом енергії у світі. Впровадження зелених технологій у телекомунікаціях стає не просто трендом, а необхідністю для забезпечення стійкості та економічної ефективності бізнесу.