Україна планує побудувати на ГЕС найбільший у Європі накопичувач електроенергії

22 марта 2023, 11:15

У 2024 році в Україні планують розпочати реалізацію проєкту з будівництва системи накопичування електроенергії "energy storage", а також сонячних електростанцій на українських гідроелектростанціях.

Про це повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота."Плануємо побудувати найбільший у Європі "energy storage". Зважаючи на безпекові питання, він вже буде захищений і для цього ми корегуємо проєкт. Бо ж після російських ракетних обстрілів ми розуміємо: все, що було на поверхні, тепер має бути під землею", — зазначив він.Сирота пояснив, що проєкт передбачає встановлення систем накопичення електроенергії об'ємом 212 МВт для розширення можливостей "Укргідроенерго" щодо надання допоміжних послуг з регулювання та відновлення частоти, а також сонячних станцій об'ємом 63,9 МВт як додаткового джерела власних потреб ГЕС і для зарядження систем накопичення електроенергії.